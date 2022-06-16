美联储宣布加息75个基点抑通胀

（早报讯）美国联邦储备委员会周三（6月15日）宣布上调联邦基金利率目标区间75个基点到1.5%至1.75%之间。这是美联储1994年以来首次加息75个基点。

美联储在为期两天的货币政策例会后发表声明说，美国的整体经济活动在一季度小幅下滑之后有所回升。近几个月就业增长强劲，失业率保持在低位。通货膨胀率仍然居高不下，反映出与冠病疫情、能源价格上涨以及更广泛的价格压力相关的供需失衡。此外，俄乌冲突等事件对通胀造成额外的上行压力，并使全球经济承压。

声明说，美联储高度重视通胀风险，寻求实现充分就业和2%较长期通胀率的目标。为支持这些目标，美联储决定将联邦基金利率目标区间上调到1.5%至1.75%之间，并预期这种持续上调是合适的。此外，美联储将继续按照5月发布的《缩减美联储资产负债表规模的计划》进行“缩表”。声明强调，美联储坚定致力于将通胀拉回到2%的水平。

美联储控制通胀的鹰派承诺已经引发美国房地产和股市普遍收紧信贷状况，并可能减缓整个经济的需求，这也是美联储的意图。

官员们还设想在今年剩下的时间里稳步加息，可能包括额外的75个基点的加息，在年底联邦基金利率将达到3.4%。这将是自2008年1月以来的最高水平；美联储的预测显示，这将使经济在未来几个月明显放缓并导致失业率上升。

美联储主席鲍威尔在政策会议结束后的新闻发布会上说，“我们并不想让人们失业”，并补充说央行“没有试图诱发经济衰退”。

他提到乌克兰战争和全球供应问题说：“我们的目标确实是在劳动力市场保持强劲的同时，将通货膨胀率降至2%……越来越明显的是，我们无法控制的许多因素，将在决定这是否可能的过程中发挥非常重要的作用。”

鲍威尔对记者说：“我们有一条通往那个目标的道路。它并没有变得更容易，它正在变得更有挑战性。”

他指出，上个月和3月迄今宣布的加息不仅没有减缓通胀，反而让通胀继续加速；最近的数据显示，通胀已经开始影响公众的态度，这可能使美联储的工作变得更加困难。