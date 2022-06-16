日本决定不参加禁核会议

（早报讯）日本首相岸田文雄周三（6月15日）在记者会上宣布，政府决定不作为观察员参加21日在奥地利开幕的《禁止核武器条约》首次缔约方会议。

共同社报道，禁核条约是基于广岛、长崎非人道受害认为核武器违法的首个条约，但日本重视与反对这项条约的美国之间的同盟关系。核爆受害者等之前期待日本参会，作为唯一在战争中被原子弹轰炸的国家彰显影响力，因此表示日本政府这项决定令人沮丧。

岸田文雄称，不参加的理由是，“拥核国家没有一个参加这项条约。日本应在与唯一同盟国美国的信赖关系之下，推进现实性的核裁军和不扩散核武器努力。”

拥核国家也参加的《不扩散核武器条约》（NPT）审议大会将在8月于美国纽约举行。日本正探讨由岸田文雄参会，成为首位出席这场会议的日本首相。岸田文雄来自核爆受害地广岛选区，他的态度是强调推进“现实性的核裁军举措”。不过，在15日的记者会上，岸田文雄称出席NPT审议大会的人选“尚未敲定”。

2015年的上次审议大会因拥核国家和无核国家之间对立而决裂，之后奥地利等无核国家主导制定了禁核条约，对立深化。

禁核条约缔约方会议将在21至23日于奥地利首都维也纳召开。会议将围绕条约主张的废除核武器、救济全球各地核试验的“Hibakusha”（核爆受害者），汇总“行动计划”。会议还打算制定针对加速扩充核军备敲响警钟的“政治声明”，要求拥核国家实施裁军。

国防与日本一样依赖美国“核保护伞”的北大西洋公约组织（NATO）成员国德国、挪威等已决定作为观察员参加。

至于20日将在维也纳召开的“关于核武器非人道性国际会议”，日本政府将派代表团出席，核爆受害者将发言。