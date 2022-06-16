朝鲜暴发肠道传染病 金正恩捐药并下令截断传播链

（早报讯）朝鲜西南部黄海南道海州巿及康翎郡正暴发一种急性肠道传染病，据朝中社周四（6月16日）报道，朝鲜领袖金正恩下令将家庭用药送到劳动党海州巿委员会，他要求做好消毒工作、查明源头、隔离患者，以截断传播。

据报道，朝媒所称的急性肠道传染病，指的是伤寒病、痢疾、霍乱等通过粪便感染的病原体附著在肠粘膜表面所引发的疾病。金正恩将自家准备的药品交给黄海南道海州巿委员，要求他们应针对疑似病例制定严格的隔离政策，彻底切断传播途径，在疫区开展高强度消毒工作，当地卫生机构应竭尽全力救治患者，尽快平息传染病。

金正恩强调，要严密采取急性肠道传染病疑似病例隔离措施来彻底阻断传染途径，利用流行病学调查和科学检测方法来确认病因，强力进行对发病地区的消毒工作的同时，相关地区内保健机关应竭尽精诚做好患者集中救治工作，尽快遏制传染病。

朝鲜劳动党党报《劳动新闻》16日当天在头版刊出了金正恩和夫人李雪主一同检查捐赠药品的照片。照片中，李雪主手持一盒印有“生理盐水”的药品。

在朝鲜5月首次公布国内发生冠病疫情的时候，金正恩也曾捐出常备药。

另外，据朝鲜国家紧急防疫司令部通报，自6月14日傍晚6时至6月15日傍晚6时，朝鲜全国新增发烧病例2万6010起，治愈病例3万2090起，死亡病例一起。

从4月底到6月15日傍晚6时为止，全国累计报告发烧病例455万8260起，累计死亡病例73起。