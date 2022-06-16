（早报讯）微软IE（Internet Explorer）浏览器因速度缓慢，不再适用于或兼容许多现代网络任务，而且远不如现代浏览器安全，已于星期三（6月15日）正式终止服务。

微软早前在IE浏览器的“死亡声明”中说，今年6月15日公司某些版本的Windows软件将不再支持当前版本的IE 11桌面应用。声明指，替代这款数码产品的是Edge浏览器，微软对它寄予厚望。

有着27年历史，并且曾经一度居于市场垄断地位、占据95%市场份额的IE浏览器，近年已被绝大多数用户抛弃，很多人已经想不起上一次用IE浏览器是什么时候，而微软公司对此也已无力回天。

网络分析公司Statcounter最新数据显示，5月份全球桌面浏览器市场份额前三名分别是谷歌Chrome（66. 16%）、Edge（10.12%）和Safari（9.14%），而IE的占比则不到2%。

常被网友批速度慢、反应迟缓、兼容性不佳

在IE浏览器的使用过程中，经常被网友吐槽速度慢、反应迟缓，功能单一，兼容性不佳等。此外，IE浏览器不支持扩展，在非Windows设备上无法使用，默认情况下也不能与其他设备同步——而这些都是Chrome和Firefox浏览器具备的功能。

以Chrome浏览器为例，谷歌在推出这款产品的十年间对Chrome进行了70次更新，微软IE浏览器在IE 8和IE 11之间则只迭代更新了四次。

2015年，微软终于确认放弃IE品牌，并逐步开始把重心放在支持新浏览器微软Edge上。据悉，这款产品与谷歌Chrome浏览器基础技术相同。此后，微软将IE标榜为“兼容解决方案”而非浏览器，并鼓励企业停止使用老化的浏览器，转而使用Edge及其IE模式。