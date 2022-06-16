利息上涨 美国买房者钱包“受打击”

（早报讯）联储局宣布自1994年以来最大幅度加息决定，美国数百万买房者可能因此被排除在房地产市场之外，首次买房者尤其受打击。

联储局周三（6月15日）将基准利率上调75个基点，到1.5％至1.75％的区域，试图抑制已达到40年来的最高通胀局势。

美国John Burns Real Estate Consulting董事芬尼根（Eric Finnigan）周三在推特上写道：“抵押贷款利率从今年初的3％上升到6％。这个改变实际上等于是排除了1800万户人获得40万美元抵押贷款的资格。”

芬尼根说，40万美元的贷款，分30年期，如果以3％利率的固定利率抵押贷款来计算，买房者每月的贷款偿还额大概是1686美元，不包括税和其他费用。总计到来，整个贷款偿还总额是60万7110美元，其中的20万7110美元是利息。

但是在利息增加到6％之后，芬尼根说，同样的抵押贷款每月偿还额将会是2398美元，总贷款偿还额是86万3353美元，其中的46万3353美元是利息。相比之下，每月偿还额增加了42％。

根据美国房地产科技初创公司HomeLight最近对900名房地产经纪人进行的调查显示，大约有一半的买家也已经决定暂停他们的购屋计划。根据调查，这些买家选择等待六到12个月，才再重新考虑购屋。

美国房地产经纪公司Redfin首席执行官凯尔曼（Glenn Kelman）两天前在他的博文中要求公司8％的员工离职。他说：“公司今年5月份的需求比预期低17％。我们旗下的经纪和支援部门员工都没有足够的工作量。”

凯尔曼说，我们公司不得不裁员，因为“抵押贷款利率的增长速度比历史上任何时候都来得快。我们可能会面临数年，而不是数月的房屋销售减少的实况。”

另据彭博社报道，目前在美国降价的房屋卖家数量已达到2019年10月以来的最高水平。这也是房地产市场自冠病疫情期间疯狂上升后，首次出现的放缓迹象。

Redfin发布的调查报告显示，在截至5月22日的四个星期里，有将近五分之一的卖家降价。其他衡量市场热度的指标包括：房屋上市时间和售价高于挂牌价的房屋百分比等也已经趋向稳定。

该报告也说，面对更高的抵押贷款利率，以及经济的不确定性，许多消费者都在纠结着。这也让投资者开始怀疑美国房地产是否已经达到顶峰，而对进场显得犹豫不决。