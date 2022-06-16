周四美市盘前大幅退低 重点谈出租车赫兹最新股票回购计划

今天重点：

（早报讯）●美国华尔街主要股指期货暴跌，看来华尔街在联储局会议后的反弹可能不能持续。

●在今晚（6月16日）7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌88.00点或2.32％，报3702.00点；纳斯达克100指数期货下跌310.30点或2.68％，报11283.50点；道琼斯指数期货则下挫585.10点，报30083.40点。

●联储局宣布将利率提高75个基点，幅度在市场预料范围之内。美国股市主要股指纷纷在隔夜（周三）上涨，标准与普尔500指数也结束了连续五个交易日的跌势。

●标准与普尔500指数隔夜上升54.51点，闭市报3789.99点。道琼斯指数也上升303.70点，闭市报30668.53点。纳斯达克100指数也显著回弹2.49％或282.08点，以11593.77点收市。

●美国股市隔夜交易活跃，交易所的总成交量有134亿股，比过去20天的117亿9000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

●今晚盘前科技股下跌。英伟达（NVIDIA）、亚马逊（Amazon）和微软（Microsoft）均下跌至少2％。唯有推特（Twitter）的股价是个例外，上升2.6％。因为《华尔街日报》报道，全球首富马斯克斯（Elon Musk）会在本周四与推特员工会面交谈时，确定他收购推特的决定。

●在提高美国销售的各款型的价格后，电动车巨头特斯拉（Tesla）的股价在盘前交易中下跌4.15％，截稿时报670.00美元。

●在美市挂牌的中概股今晚盘前暴跌。哔哩哔哩和阿里巴巴的跌幅显著；前者跌将近5％，后者跌超过4％。电动车股蔚来则跌接近4％，小鹏跌超过4％。

●今天下文我们看看全球主要汽车出租公司赫兹（Hertz Global）的最新股票回购计划。今晚盘前赫兹股价微退0.44美元，截稿时报17.67美元。

●盘前活跃股按序：苹果（Apple）、特斯拉（Tesla）、Carnival Corp、亚马逊（Amazon）和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

赫兹截至3月31日的财报显示，赫兹的流动资金是27亿美元，其中包括15亿美元的现金。（彭博社）

赫兹（Hertz Global）

（纳斯达克证券交易所代码：HTZ）

全球主要汽车出租公司之一，赫兹（Hertz Global）隔夜（6月15日）宣布全新的20亿美元股票回购计划，带动赫兹股价上升超过5％。赫兹股的交易也在隔夜活跃起来，交易量更是翻倍。

根据赫兹隔夜发布的消息，除了去年11月宣布的20亿美元股票回购计划外，赫兹董事会也批准了另一项新的20亿美元股票回购计划。因为上一次的股票回​​购计划还有剩余约2亿美元，因此赫兹现在的股票回购计划总共有22亿美元待使用。

赫兹首席执行官谢尔（Stephen Scherr）说：“股票回购计划被授权增加，凸显了管理层和董事会对公司发展方向的信心。我们会继续做好公司的资本分配战略，利用现金流和适当的杠杆来投资于技术，让我们的车队现代化，同时也带给股东资本回报。”

这项股票回购将由管理层自行决定如何回购，公司也没有对回购设置任何的时间限制，或是购买的数量，而且回购计划可以随时终止。

赫兹截至3月31日的财报显示，公司的流动资金是27亿美元，其中包括15亿美元的现金。另外，截至4月21日，赫兹已发行约4亿1200万股流通股，市值约67亿9000万美元，而截至本周二（6月14日），该公司已经回购了约8800万股。

在过去52周里，赫兹股价是在14.15美元至46.00美元之间波动的。开年至今，该股已经下跌了26.83％，至隔夜闭市报18.11美元。这个股票回购计划是否有能力让该股收复失地，在Tipranks的五名分析师似乎有信心。他们当中有四名给予赫兹股“买入”的评级，一名给予“持守”的评级，一年期限平均目标价是28.80美元。