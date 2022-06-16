荷兰称阻止俄国间谍潜入国际刑事法院

文 /
廖慧婷

发布 / 2022年6月16日 10:42 PM

更新 / 2022年6月16日 10:46 PM

荷兰情报部门阻止了一名俄罗斯间谍冒充实习生到国际刑事法院任职。（路透社）
荷兰情报部门阻止了一名俄罗斯间谍冒充实习生到国际刑事法院任职。（路透社）

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（早报讯）荷兰情报部门阻止了一名俄罗斯间谍到海牙国际刑事法院（ICC）当实习生。ICC正在调查俄罗斯入侵乌克兰所犯下的战争罪。

综合外电报道，根据荷兰国家情报与安全局（AIVD）周四（6月16日）发布的声明，男子利用巴西人的假身份，准备到ICC实习，最终被揭露为俄罗斯军事情报局（GRU）成员。荷兰今年4月以“对国家安全造成威胁”为由，拒绝让那名男子入境，并将他送回巴西面控。

荷兰当局说，男子是36岁的切尔卡索夫（Sergey Cherkasov），他假冒33岁巴西公民费雷拉（Viktor Ferreira），企图以实习生身份入职ICC。ICC当时接受了他的实习申请。

声明说：“切尔卡索夫使用精心打造的假身份，隐瞒了他与俄罗斯的所有关系，尤其是和GRU的联系。”

AIVD说，由于ICC正在对俄乌战争以及在2008年俄罗斯入侵格鲁吉亚进行调查，因此秘密潜入ICC“对俄罗斯情报部门具有极高价值”。

AIVD局长阿克布姆说：“这向我们清楚表明俄国人的企图，设法通过非法手段获取ICC内部信息。我们将这列为高级别的威胁。”

ICC发言人罗博拉说，法院感谢荷兰当局解除了安全风险。“ICC非常重视这些威胁，并将继续与荷兰合作。”

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