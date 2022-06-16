荷兰称阻止俄国间谍潜入国际刑事法院

（早报讯）荷兰情报部门阻止了一名俄罗斯间谍到海牙国际刑事法院（ICC）当实习生。ICC正在调查俄罗斯入侵乌克兰所犯下的战争罪。

综合外电报道，根据荷兰国家情报与安全局（AIVD）周四（6月16日）发布的声明，男子利用巴西人的假身份，准备到ICC实习，最终被揭露为俄罗斯军事情报局（GRU）成员。荷兰今年4月以“对国家安全造成威胁”为由，拒绝让那名男子入境，并将他送回巴西面控。

荷兰当局说，男子是36岁的切尔卡索夫（Sergey Cherkasov），他假冒33岁巴西公民费雷拉（Viktor Ferreira），企图以实习生身份入职ICC。ICC当时接受了他的实习申请。

声明说：“切尔卡索夫使用精心打造的假身份，隐瞒了他与俄罗斯的所有关系，尤其是和GRU的联系。”

AIVD说，由于ICC正在对俄乌战争以及在2008年俄罗斯入侵格鲁吉亚进行调查，因此秘密潜入ICC“对俄罗斯情报部门具有极高价值”。

AIVD局长阿克布姆说：“这向我们清楚表明俄国人的企图，设法通过非法手段获取ICC内部信息。我们将这列为高级别的威胁。”

ICC发言人罗博拉说，法院感谢荷兰当局解除了安全风险。“ICC非常重视这些威胁，并将继续与荷兰合作。”