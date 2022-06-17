美国官员争取拜习7月通电话

（早报讯）美国华盛顿两名知情人士周四（6月16日）透露，美国官员正在积极安排总统拜登和中国国家主席习近平在今年夏季举行电话会议。

彭博社和美国之音综合报道，两名美国高级官员没有详细说明美方希望电话会议将聚焦于什么课题，但他们强调，为避免双方分歧加剧，设置“防护栏”是至关重要的。

美国驻中国大使伯恩斯周四说：“我们希望双方关系稳定，保持联系才能做到这点。而我们最重要的沟通渠道当然是两国领导人之间的联系。所以我们正在密集进行外交安排。”

伯恩斯当天在与华盛顿智库布鲁金斯学会的中国问题专家何瑞恩（Ryan Hass）通过视频进行“炉边谈话”时说，就如他日前所说，中美关系处于1972年以来的最低谷，是一个“真实的陈述”。不过伯恩斯强调，两国关系虽然很大程度上处于竞争模式，但这种竞争不必是对抗性的，伯恩斯还反驳了中方有关中美关系恶化是因为“美国要压制中国崛起”的论点。

今年3月初到北京履新的伯恩斯说，作为美国政府的代表，如何帮助美国与中国进行有效的竞争同时又能维持关系的稳定是他的优先考虑。

“正如（美国国防部长）奥斯汀上周在新加坡的演讲中所说，（美国国家安全顾问）沙利文和（国务卿）布林肯在公开讲话中都说过，我们希望以限制与中国发生对抗或冲突的可能性的方式与中国展开竞争。”

另一名知情人士说，拜登和习近平最快可能在7月通电话，至于两人的面对面会晤必须在中国共产党第二十次全国代表大会举行之后才可能安排。

中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇通过电邮回答有关习近平和拜登可能通电话的报道时只说，中美“沟通渠道畅通”。