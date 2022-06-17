美国拟下周公布新太平洋岛国倡议

（早报讯）美国白宫一高级官员说，美国计划下周提出一项旨在协助解决太平洋岛国问题的新倡议，抵消中国对太平洋地区的影响力。

法新社报道，美国白宫印太事务协调员坎贝尔周四（6月16日）说，华盛顿正在“全面加强”与太平洋岛国的接触，以回应它们对与美国的关系、非法捕鱼、气候变化、地区安全等方方面面的担忧。

坎贝尔在华盛顿智库“新美国安全中心”举行的一个论坛上致辞时说：“太平洋是一个具有巨大战略意义的地区。从二次世界大战后进入到核时代，我们对这个地区一直负有历史和道德责任。”

他说：“我们正在设法回应太平洋岛国面对的环境问题，而不仅是着眼于双边课题，下周我们将与一些志同道合的国家合作为太平洋岛国开展一系列开放、内容详尽的项目。”

坎贝尔称新倡议旨为“确保太平洋环境维持开放、健康、富有成效和不受胁迫”，并透露太平洋岛国论坛18个成员国、日本和西方大国将参与这项新倡议。

太平洋岛国日前拒绝与中国签署一项区域安全与经济发展全面协议。中国承诺为太平洋岛国提供100多项经济发展援助，深化中国在太平洋的安全和经济方面所扮演的角色。

西太平洋国家密克罗尼西亚联邦（Federated States of Micronesia）总统努埃洛致函其太平洋邻国，警告称这一提议“不诚实”，“须注意中国对太平洋各国政府的影响力”，以及对它们关键行业的“经济控制”。