爆满难应对 阿姆斯特丹机场拟削减航班客运量

（早报讯）夏季为欧洲的旅游旺季，但荷兰阿姆斯特丹斯希普霍尔机场却宣布削减夏季航班并限制航空客运量，以避免旅客挤爆机场的情况重现。

法新社报道，由于劳动市场紧缩，在丹麦机场执行安检的人员严重短缺，其他欧洲国家的机场也面临相同问题。

斯希普霍尔机场周四（6月16日）发表声明说：“机场无法应对庞大的工作量，而且旅客大排长龙将导致许多旅客错过他们的班机，这将使旅客和机场员工面临不安全情况。”

声明说：“斯希普霍尔机场已通知航空公司和旅行社，每日可在斯希普霍尔机场登机的航空旅客人数必须受限。”

斯希普霍尔机场已同航空公司就航空客运量上限完成磋商。

彭博社报道，以阿姆斯特丹为基地的皇家斯希普霍尔集团（Royal Schiphol Group NV）说，7月份最繁忙季节的每日客运量为6万7500人次，8月份将增加至7万2500人次。

法荷航集团（Air France-KLM）荷兰分部则说，斯希普霍尔机场强制规定削减航空客运量对航空业者来说“是严重打击”，这只能作为短期方案。法荷航集团将遵守斯希普霍尔机场的规定，但预计不会大幅取消已售出的机票。

自丹麦放松冠病防疫管制措施后，斯希普霍尔机场预计今年全年的机场旅客吞吐量为6000万人次，高于去年的2550万人次。