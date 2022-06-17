英国人选择只回办公室三天 周四变成新的小周末

（早报讯）伦敦工作空间供应商IWG今天（6月17日）发布的调查报告显示，英国有越来越多的员工开始接受混合工作模式，而且他们选择每周只回去公司三天办公。

冠病疫情已经颠覆了全球人们的工作方式，也促使许多公司⁬开始鼓励员工在家里和办公室两处办公，减少公司的办公室租用成本。

IWG旗下的Regus和Spaces工作空间品牌最新的英国客流量数据显示，员工倾向于在周二、周三和周四回去公司办公。与周一和周五相比，这三天的人数流量多出了23％；而且在这三天当中，周二是员工们最常回去办公室工作的一天，其次依序是周三和周四。

IWG在英国全国的300个工作空间总共有来自不同企业的数十万员工租用。这些企业包括：微软（Microsoft）、优步（Uber）、英国电信（BT）和Deliveroo等。根据这些员工流动的数据，今年5月份回去办公室工作的员工要比4月份的多出15％。

IWG首席执行官迪克森（Mark Dixon）说：“这些数据显示，人们希望只将部分时间花在办公室的环境中，尤其是靠近员工住所的灵活办公室。以前那种每天长时间来往办公室和住家的时代已经真正结束了。”

IWG说：“餐营业领导者现在也开始发现，现在的周三和周四晚，好比是以前的周四和周五晚，成了人们相约外出喝酒和用餐的日子了。”