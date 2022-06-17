300万美元 最后一次与股神共进午餐机会

（早报讯）天下虽然没有免费的午餐，但花300万美元吃一顿，你愿意吗？这是截稿时，股神巴菲特（Warren Buffett）在年度eBay拍卖与他共进午餐的领先标价。

这个巴菲特的“传统活动”在过去两年因为冠病疫情暂停。今年再次恢复，但是高龄91岁的巴菲特却称，这将是他最后一次为慈善举行午餐竞标活动。这个竞标活动将在美国时间6月17日结束。

自从2000年开始，伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）董事长兼首席执行官巴菲特就通过这个方式，筹集了将近3500万美元的善款。这个“午餐传统”的收益都捐给Glide基金会。这是一个促进社会正义和摆脱贫困的中心。

成功投标者可以带最多七名客人与巴菲特共进午餐。而这个午餐地点通常是纽约的一家牛排馆Smith & Wollensky。据了解，这个餐馆的26盎司上等肋骨牛排售价是74美元。

往年投标成功者都有公开说过，虽然支付巨款吃午餐，但是带回的却是巨大的价值，包括：投资和生活的经验与价值观。例如：著名投资者帕布雷（Mohnish Pabrai）和斯皮尔（Guy Spier），他们在2007年以65万零100美元的价格，共同赢得了和巴菲特共享午餐的机会。

帕布雷说：“巴菲特在这些午餐会上会确保获标者会觉得他们买到了‘便宜货’。巴菲特试图不设时间限制。而且巴菲特回答问题的方式具有影响力，甚至还可以改变获标者人生观。这是我们花过的最好的65万美元。物超所值。”

虽然巴菲特说过在今年之后，他将不再参与这个午餐拍卖活动，但是，伯克希尔哈撒韦的这个午餐拍卖传统相信会继续下去。巴菲特是从他已故的妻子苏西（Susie Buffett）那里得到了这种慈善活动的灵感。因此，未来的活动或许会是巴菲特的三个孩子，尤其是伯克希尔董事会成员霍华德（Howard Buffett）和苏珊（Susan Buffett）延续下去。

人们可能不会一开始就像现在一样，出价数百万美元来与巴菲特的孩子共餐。就像早期的巴菲特午餐拍卖会，前三次的午餐拍卖成功标价也都只是介于2万美元至2万5000美元。

不过在接下来的六次午餐拍卖活动中，成功标价都是在25万美元至65万美元之间。第八年开始，这个慈善午餐成功标价更是突破100万美元。

在2019年，中国企业家孙宇晨是以460万美元创记录价格，赢到和巴菲特共进午餐的机会。