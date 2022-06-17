周五美市盘前走势偏高 重点谈福特汽车召回Mustang Mach-E电动车

今天重点：

美国华尔街主要股指期货上涨。在今晚（6月17日）7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升31.80点或0.87％，报3698.60点；纳斯达克100指数期货上升121.90点或1.10％，报11249.50点；道琼斯指数期货则起192.40点，报30119.50点。

在联储局宣布了自1994年以来最大规模的加息决定之后，全球各国央行也跟着采取行动遏制通胀上升，导致市场对经济衰退的担忧加剧。美国股指隔夜（周四）被广泛抛售，收盘时大幅下跌。

标准与普尔500指数在七个交易日内第六次下跌，隔夜跌幅是123.22点，闭市报3666.77点。重量级的道琼斯指数也显著退低741.46点，闭市报29927.07点。纳斯达克100指数大幅度下跌4.02％或466.20点，以11127.57点收市。

美国股市隔夜交易活跃，交易所的总成交量有139亿8000万股，比过去20天的121亿6000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

据德国《商报》报道，福士伟根汽车（Volkswagen，又称大众汽车）旗下的奥迪（Audi），已经在德国慕尼黑法院对中国电动车制造商蔚来（NIO）提出诉讼，指控蔚来涉嫌侵犯奥迪的商标权。虽然如此，蔚来股价今晚盘前仍显著上升1.05美元，截稿时报20.23美元。

马斯全球首富马斯克（Elon Musk）隔夜与推特（Twitter）员工展开对话。马斯克希望大幅增加平台的用户，而且直言不排除裁员。他也说自己正在努力落实他的440亿美元的推特收购计划。推特股价今晚盘前起0.37美元，截稿时报37.73美元。

Adobe Inc股价在公司第二季度财报公布后，于隔夜盘后下跌超过4％。其实公司的每股盈利3.35美元和营业额43亿9000万美元，都超越了市场的3.31美元和43亿4000万美元的普遍预测。导致Adobe Inc下跌的主要是公司对业绩的预测没有达到市场共识。该股今晚盘前继续下跌13.47美元，截稿时报351.61美元。

加密货币相关的股票在今晚盘前交易中上涨。Marathon上涨将近3％，Bit Digital上涨将近5％。

在美市挂牌的中资电动车股在今晚盘前交易中反弹。理想汽车起7.55％、小鹏汽车起7.17％。其他中概股如阿里巴巴起9.74％、拼多多起6.54％、京东起9.03％。

今天下文我们看看福特汽车（Ford Motor）为什么又召回旗下电动车。今晚盘前该股股价微起0.12美元，截稿时报11.37美元。

盘前活跃股按序：Carnival Corp、特斯拉（Tesla）、超微（Advanced Micro Devices）、苹果（Apple）和英伟达（NVIDIA）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

福特汽车这次召回的电动车主要是因为电池会出现过热情况，而导致车辆在行驶时失去动力。图为福特汽车Mustang Mach-E电动车。（法新社）

福特汽车（Ford Motor）（纽约证券交易所代码：F）

（早报讯）福特汽车股价在隔夜交易中，一度跌到52周的最低点。单单在过去五个交易日里，该股就跌了13.46％，开年至今更是猛挫48.32％，至隔夜闭市报11.25美元。

除了因为大盘走势疲软的影响之外，福特汽车最近最受瞩目的Mustang Mach-E电动车也令投资者大失所望。原本是公司股价带动力量的新原力，但是却似乎成了拉后腿的罪魁祸首。

福特在三天前就召回了另一批Mustang Mach-E电动车。迄今为止，福特汽车已经召回售出的近一半的Mustang Mach-E电动汽车。这次召回的车子主要是因为电池会出现过热情况，而导致车辆在行驶时失去动力。在股市目前动荡不已的大环境下，这个消息简直像锤子打压福特汽车股价。

福特汽车到目前为止总共召回近5万辆Mustang Mach-E电动车。该公司也宣布因安全问题停止所有Mustang Mach-E的交货行动，并指示所有经销商网络暂时停止Mustang Mach-E的所有销售活动。根据福特发布的经销商通知，故障可能导致Mustang Mach-E在行驶时无法启动或立即断电。

福特发布文告说，受召回影响的车辆包括2020年5月27日至2022年5月24日期间生产的Mustang Mach-E。召回的车辆都是在墨西哥的库奧蒂特兰制造厂生产的。在这期间生产的大约10万辆Mustang Mach-E当中，总共有将近4万9000辆被召回。它们的问题全部都是涉及由故障电控开关引起的高压电池过热。

这并不是福特第一次召回Mustang Mach-E。这家汽车制造商之前也因为车子软件错误而意外加速，以及副车架螺栓松动问题等，召回这款电动车。

其实电动车出现安全问题的也并不仅限于福特汽车。美国国家公路交通安全管理局两天前就公开说，特斯拉（Tesla）的电动车是美国驾驶辅助（Driver-assist）事故中，出现最多问题的车子。

但是，这次召回Mustang Mach-E对福特汽车的股价来说肯定不是好消息。多次召回也会在一定程度上动摇消费者对福特电动车，甚至是整个电动车行业的信心。

也许因为如此，在Tipranks的16名分析师当中，只有六名给予福特汽车股“买入”的评级，九名给予“持守”的评级，一名给予“卖出守”的评级，一年期限平均目标价是18.67美元。