拜登称无意与沙特王储会面

（早报讯）美国总统拜登说，他下个月到沙特阿拉伯访问，并没有特别安排和沙特王储默罕默德会面。拜登强调，两人只会在一个扩大的“国际会议”中见面。

路透社报道，美国白宫国家安全委员会说，拜登应沙特国王萨勒曼的邀请，将于7月中旬与另外八个国家元首到沙特出席海湾阿拉伯国家合作委员会+3峰会（GCC+3 Summit）。以拜登为首的美方代表团将和沙特方面举行双边会议，沙特国王和沙特王储都会出席。

这将是拜登上任以来首次到中东进行访问。拜登计划和沙特王储见面引发一些美国国会议员包括民主党籍议员和人权人士的批评。他们说，这次访问与拜登承诺将人权置于美国外交政策核心的宗旨背道而驰。

美国媒体周五问拜登，他到了沙特会怎么与沙特王储谈2018年沙特记者卡舒吉遇害事件。

拜登说：“我不打算和MBS（沙特王储名称的英文缩写）会面。我是到那里参加一个国际会议，他也会参加那个会议。”

2018年10月2日，美国《华盛顿邮报》专栏作者卡舒吉进入沙特驻土耳其伊斯坦布尔总领事馆后失踪，之后证实遇害且被肢解。拜登在竞选总统期间承诺上任后将把沙特视为“被放逐者”（pariah，有贱民之意），以回应卡舒吉遭杀害事件。

卡舒吉事件发生以来，沙特面对了巨大的国际舆论压力。土耳其调查人员称，卡舒吉在领事馆内遭到了“有预谋的杀害”，称沙特派遣了一支由15人组成的团队执行了杀害卡舒吉的任务，他的遗体遭肢解后被带出了领馆。

卡舒吉曾担任沙特王室顾问，2017年起在美国定居，经常在阿拉伯与西方的媒体上发声，对沙特政府的一些政策进行批评。

今年6月10日说，美国白宫说，美国不会忽视拜登担任总统之前发生的事，但重整与沙特的关系很重要，沙特也是美国的战略伙伴。

特朗普担任美国总统时与沙特王储关系亲密，卡舒吉遇害后，特朗普在很大程度上持续袒护沙特王储。