缅军方驳斥反人类罪指控 称联合国毫无根据

（早报讯）联合国人权事务高级专员巴切莱特日前说，缅甸的“人道主义形势非常严峻”，缅甸军政府周五（6月17日）驳斥她的指控，还指巴切莱特“干预”缅甸内政。

法新社报道，联合国人权高专巴切莱特周二说，缅甸军方自去年推翻翁山淑枝领导的原民选政府至今，肆意镇压异己的过程中可能犯下“反人类罪”。她在人权理事会会议中说：“我们今天所目睹的，是对平民系统和广泛地使用战术，我们有合理的理由相信他们犯下了危害人类罪和战争罪。”

缅甸军方周五发表声明说，巴切莱特的指控“片面且毫无根据”。

缅甸军方发言人6月3日宣布，将对四人包括前全国民主联盟国会议员朴泽亚陶（Phyo Zeya Thaw）和民运领袖觉敏友（Kyaw Min Yu）执行死刑。

巴切莱特呼吁军事当局“不要采取这种倒退的行动，这不仅会侵犯生命权，还会进一步阻碍（缅甸）政治和解的前景”。

缅甸驻日内瓦联合国代表团发表声明说：“缅甸要提提醒（联合国）高级专员和某些国家，被判处死刑的这些人藏有数百件武器，他们是几十个恐怖派系的负责人。”

巴切莱特说，自缅甸军方发动政变以来，至少有1900人被军人杀害，超过1万3500人被任意逮捕。这些数字与缅甸政治犯援助协会收集的数据相符。