马国暂不效法新加坡 实施车辆10年报废制

（早报讯）马来西亚政府表示，在进一步改善当地公共交通系统并制定相关配套之前，政府暂时不会效法新加坡实施车辆10年报废制，因为这将引发许多问题。

博特拉大学（UPM）道路安全专家古兰塔央教授6月10日指出，马国2019年以来的注册车辆以每年至少增加100万辆的速度增长，并在2021年达到3330万辆，比全国总人口3260万还多，相当于平均每人拥有超过一辆车。他说，车辆激增是马国大多数道路交通堵塞的主因。马国国立大学（UKM）学者随即建议政府效法新加坡实施车辆10年报废制，以减少车辆数目。

马国交通部长魏家祥今天（6月19日）在“地不佬接驳火车”重启仪式后的记者会说，学者提到的全国3300万辆注册车辆，其实只有约三分二或约2200万辆是有缴付路税的“活跃车辆”。

他说，马国的国情与新加坡不同，新加坡地小人稠，因此必须实施拥车证（COE）及车辆10年报废制，才能有效控制每年车辆增长的数目。但在马国，使用10年以上车辆的民众比比皆是，特别是在乡镇地区。他表示，一旦政府实施车辆10年报废制，将严重冲击这些民众的生活。

魏家祥说，学者的研究与建议固然不错，但政府若要实施车辆10年报废制，首先必须先继续改善公共交通系统，并针对受影响群体制定补救配套。他强调，政府在那之前将不会实施车辆10年报废制。

他表示，例如吉隆坡的公共交通系统也尚未完善，日前才启动第二捷运布城捷运路线第一阶段，第二阶段则将在7个月后启动，第三捷运则刚进入招标阶段。“我认为，制定相关报废政策，要人民放弃使用（车龄超过10年的）车辆，现在还言之过早。”