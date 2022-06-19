英国铁路面临30多年来最大罢工 交通部长：这是巨大错误

（早报讯）英国铁路即将面临30多年来最大规模的罢工行动。英国交通部长沙普斯星期天（6月19日）说，铁路工人的罢工行动是“巨大的错误”。

路透社报道，沙普斯警告，罢工将扰乱英国人的日常生活，人们无法到医院复诊、学生无法去学校考试，以及上班族不能上班。他接受英国媒体访问时说：“这将是一场灾难，这不是解决铁路问题的方法。这样的做法没有任何好处。”

超过5万名铁路工人将在6月21日、23日和25日罢工，对资方冻结工资和裁员表达不满。英国铁路、海事和运输工会称，这是该行业30多年来最大规模的罢工行动。

伦敦地铁工作人员也将在6月21日罢工，表达对裁员计划及养老金安排的不满。

英国国家统计局于18日发布了4月的经济数据。其中，消费者价格指数（CPI）同比飙升了9%。这是自1989年有记录以来的最高通胀水平，超越了1992年3月的8.4%增幅，也远高于今年3月的7%涨幅。

英国居高不下的通胀给民众的生活带来巨大压力。伦敦星期天爆发大规模游行活动，抗议生活成本飙升。数千抗议者高喊口号穿过伦敦市中心，要求政府推出更多措施应对严重通胀。

英国央行行长贝利称消费者面临的前景为“世界末日”。外界已经开始担忧英国民众的生活问题。