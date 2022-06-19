减少入口俄天然气 德国增加煤炭使用

（早报讯）德国进口的俄罗斯天然气供应减少后，德国政府将采取紧急措施，包括增加煤炭的使用，确保能源需求不受影响。

德国经济部星期天（6月19日）在一份声明中说：“为了减少天然气消耗，必须减少使用天然气发电……不得不更多地使用燃煤电厂。”

俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）上周警告将大幅削减对欧洲的供气。Gazprom称，北溪1号管道的天然气供应减少是出于维修工作，但欧盟官员认为，莫斯科是在惩罚乌克兰的盟友。

德国政府的这项决定，标志着由社民党、绿党和自民党组成的执政联盟对于能源课题的态度出现转变。执政联盟曾誓言要在2030年前减少煤炭的使用。

经济事务和气候行动部长哈贝克（Robert Habeck）在一份声明中说：“天然气消费必须进一步下降，然后必须向存储设施储存更多天然气，否则到冬季的情况会变得非常紧张。我们现在须采取下一步行动。”

他说：“供应安全目前是有保证的，但形势严峻……这（项决定）很痛苦，但如果要减少对天然气的依赖，这是不可避免的。”

星期天宣布的措施还包括一个向制造商出售天然气的“竞标”系统。根据政府的说法，这有助于减少一些主要领域的能源消耗。

他说，德国将减少发电和工业对天然气的消费，并推动存储设施充气。他说，政府准备好在必要时采取进一步措施。

目前，柏林已经成功将俄罗斯供应的天然气份额从入侵乌克兰前的55%减少到35%。