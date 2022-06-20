法议会选举：马克龙阵营未能取得绝对多数 极右翼得票创新高

（早报讯）法国内政部公布，在星期天（6月19日）举行的法国国民议会选举第二轮投票中，总统马克龙所在的中间派联盟“在一起”虽然领先，但未能取得国民议会过半数的绝对多数席位。梅朗雄领导的左翼联盟成为国会第二大势力，极右翼获得席位创历史新高。

这对马克龙是一重大挫折，除非他能够与其他政党谈判结盟，否则恐将不利于他要推动的政策议程，进而可能影响马克龙发挥欧盟领军人物的作用。

彭博社和路透社综合报道，根据法国内政部的最新统计，在国民议会共577个席位中，马克龙领导的“共和前进党”及支持他的中间派联盟“在一起”获得245席，没有取得过半的289席。

极左翼政党“不屈法国”领导人梅朗雄所在的左翼联盟获得131席；勒庞率领的极右翼政党“国民联盟”获得89席；右翼共和党获得61席。

与2017年相比，马克龙阵营在这次国民议会选举中赢得的议席数大幅减少。2017年6月，马克龙领导的以共和国前进党为首的联合阵营在国民议会选举中拿下350个议席，取得绝对多数地位。

由勒庞领导的极右翼政党“国民联盟”表现出人意表。相较于2012年仅拿下两席和2017年得八席，国民联盟星期天的成绩大幅跃进，赢得了89席。这将赋予极右翼正式的立法地位，对国会委员会有更大影响力，并在国会有一定的发言时间。自1980年代起，国民联盟仅一次获得正式的立法地位。

法国内阁预计将进行改组，卫生部长布尔吉农、生态部长蒙特查林和海事部长贝南均在第二轮投票中落选。

法国国民议会选举又称立法选举，执政党能否在国民议会中占据绝对多数席位，将影响法国新总理人选任命及政府的组成，也影响执政党今后施政的走向和效率。

在法国577个选区中，每个选区产生一名国民议会议员，由本选区选民直接投票选出，任期五年。在首轮投票中，候选人获得半数以上选票即可当选；没有获得半数选票但获得超过本选区12.5%登记选民支持的候选人将进入第二轮投票，得票最高者当选。