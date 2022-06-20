哥伦比亚总统选举次轮投票 左翼候选人获胜

（早报讯）哥伦比亚左翼竞选联盟候选人古斯塔沃·佩特罗在哥伦比亚总统选举第二轮投票中获胜。

新华社报道，哥伦比亚国家民事登记处星期天（6月19日）公布的初步计票结果显示，根据对99.57%选票的统计，代表左翼竞选联盟“哥伦比亚历史公约联盟”的佩特罗（Gustavo Petro）和独立参选人鲁道夫·埃尔南德斯（Rodolfo Hernandez）的得票率分别为50.48%和47.26%，佩特罗领先埃尔南德斯近72万张选票。

佩特罗在获胜后发表讲话说，这是哥伦比亚人民的胜利，他承诺上任后将推动深层的社会与经济改革。埃尔南德斯已承认败选。

哥伦比亚总统杜克祝贺佩特罗获胜，称将很快会晤佩特罗并启动和谐、透明的权力过渡程序。

美国国务卿布林肯也祝贺哥伦比亚举行了自由公正的选举，并表示期待与佩特罗进行合作。

佩特罗曾担任国会参议员、众议员和波哥大市长等职务。在担任波哥大市长期间，他大力推动反腐斗争和公共事业建设。佩特罗曾在2010年和2018年两次参加总统竞选。

哥伦比亚总统选举首轮投票于5月29日举行，佩特罗和埃尔南德斯得票率分别为40.32%和28.15%，位居前两位。由于两人均未获得过半数选票，他们进入6月19日举行的总统选举第二轮投票。