格雷瓜尔：法国政府现无解散国民议会计划

（早报讯）法国总统马克龙在国民议会选举第二轮投票中未能赢得过半的议席，现在他必须寻求与其他政党合作，以避免失去执政多数地位，而在推动他的经济改革议程方面也将面临更大的挑战。

路透社报道，法国政府发言人格雷瓜尔周一（6月20日）说，政府“现无计划“解散国民议会，意味着不会启动大选。

根据法国内政部当天公布的计票结果，在星期天举行的第二轮投票中，马克龙领导的“共和前进党”及支持他的中间派联盟在国民议会共577个议席中赢得245席，没有取得过半的289席。

极左翼政党“不屈法国”领导人梅朗雄所在的左翼联盟得131席；勒庞率领的极右翼政党“国民联盟”夺89席；右翼共和党获得61席。

法国总理博尔内星期天晚上向全国发表电视讲话时说：“考虑到我们国家现在面临的挑战，这个投票结果使我们国家面临风险。”

她说，政府将与潜在的合作政党进行接触，“我们将从明天开始努力争取组成一个多数联盟……以确保我们国家维持稳定，并推进必要的改革。”

法国国民议会选举又称立法选举，执政党能否在国民议会中占据绝对多数席位，将影响法国新总理人选任命及政府的组成，也影响执政党今后施政的走向和效率。在法国577个选区中，每个选区产生一名国民议会议员，由本选区选民直接投票选出，任期五年。在首轮投票中，候选人获得半数以上选票即可当选；没有获得半数选票但获得超过本选区12.5%登记选民支持的候选人将进入第二轮投票，得票最高者当选。