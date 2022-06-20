谷歌联合创始人布林向第二任妻子提出离婚 或影响Alphabet股权

（早报讯）彭博社引述知情人士透露，谷歌（Google）联合创始人布林（Sergey Brin）今年已经向第二任妻子提出离婚申请。虽然看似家事，但是持有大笔谷歌母公司Alphabet股票的布林这么一离婚，股权问题就会浮上台面。

根据法庭文件，布林是在今年1月4日发给妻子沙纳汉（Nicole Shanahan）一份低调的离婚申请书。沙纳汉是一名出名的律师，也是一名企业家。

这份离婚文件引用了“不可调和的分歧”作为离婚的理由。文件也显示，布林仍然是世界富豪人之一。他拥有930亿美元的净资产。他是在2018年11月7日，以同样低调的方式与沙纳汉结婚的。根据各方报道，他们两人在2021年12月已经是分居了。

布林和沙纳汉拥有一定数量的共同财产，而这笔财产会如何分割，目前尚未确定。虽然布林在2019年卸下了他在谷歌的日常运营职务，但是他仍然保留了在Alphabet的控股权。这显示，他们的离婚很可能会对Alphabet股票起着一定的影响。整个情况可能就会像2019年，亚马逊（Amazon）首席执行官贝佐斯（Jeff Bezos）与前妻麦肯齐（MacKenzie Scott）高调离婚的情况一样，股票分割纠缠不清。

其他备受瞩目的亿万富翁离婚案还包括：马斯克（Elon Musk）和盖茨（Bill Gates）的离婚案。

由于布林和沙纳汉双方好像都非常低调，而且积极确保大部分文件都保密，因此资产分割的详细消息可能要等好一阵子才会逐步外漏出来。

布林是在2015年与他的第一任妻子，也就是生物科技公司23andMe的联合创始人沃西基（Anne Wojcicki）离婚的。当时沃西基指控布林与一名谷歌员工有染。

上周五Alphabet股价闭市报2157.31美元，起24.59美元或1.15％。全日总共有217万5833股易手。