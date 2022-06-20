马哈迪指柔佛与马国应索回新加坡、白礁与廖内群岛

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪再次语出惊人，指新加坡、白礁与廖内群岛在历史上属于柔佛和马来西亚，因此柔佛与马国应该声索这些地方的主权。

据马国电视台Astro Awani报道，马哈迪前晚（6月18日）在吉隆坡举行的“我是马来人：开始求存”活动上致辞时说：“新加坡原属柔佛州。柔佛应该声索新加坡，让新加坡回归柔佛及马来西亚。”

“但（柔佛和马国）没有任何针对新加坡的声索行动，反而还对这个称为‘新加坡’的新国家领导人赞誉有加。这么做并不恰当。我们努力争索并取得西巴丹岛（Sipadan）和利吉丹岛（Ligitan）的主权，也应该声索新加坡及廖内群岛回归马来西亚。”

海牙国际法庭于2002年就马来西亚和印度尼西亚对西巴丹岛和利吉丹岛主权争议一案进行裁决，并判决两岛归属马来西亚。

马哈迪说：“在历史上，‘马来人土地’（Tanah Melayu）范围辽阔。它北起克拉地峡，南至廖内群岛。但如今只剩下狭小的马来半岛。我连我们是否能继续拥有马来半岛其实都很怀疑。我甚至怀疑马来半岛未来是否将属于其他人。”

国际法庭2008年5月以12票对四票，判决白礁归属新加坡，同时将中岩礁的主权判给马国。马国前总检察长阿班迪2017年2月2日代表马国向国际法庭提交司法审核申请，法庭定隔年6月进行公开听证会。

希盟2018年5月上台后，马哈迪政府随即宣布，马国接受国际法庭相关判决，不再针对相关判决要求解释。马国政府也通知新加坡和国际法庭有关不再复核此案的决定。

按国际法庭条例，此案申请复核的10年期限已过，因此国际法庭2008年5月关于白礁主权归新加坡的判决将保持不变，马国未来也无法再通过国际法庭推翻这项判决。

以下为视频选段翻译（00’23”至02’44”）：



有人施压，要我们把西巴丹岛（Sipadan），归还给印度尼西亚。



我们必须记住，比起本来就属于我们的岛屿，我们更重视这几块石头，比原本属于柔佛州的新加坡岛还要重视。



柔佛应该要求索回新加坡，让新加坡回归柔佛和马来西亚。但我们没有任何针对新加坡的声索行动，反而还对这个称为“新加坡”的新国家的领导人赞誉有加。



更可贵、更有价值的是，我们争索并取得西巴丹岛和利吉丹岛（Ligitan）的主权，没把这两个岛让给印尼。



但有争议的是，我们把桌子般大的“石头”给了新加坡。我们要声索新加坡和廖内群岛回归马来西亚。



我们要继续声索，这样归还给我们的，就不只是白礁（Pedra Branca）这块“石头”。



相反地，新加坡和廖内群岛都应归还马来西亚。



我们不应该只声索这块石头、这个白礁回归马来西亚，我们也应该声索新加坡和廖内群岛回归马来西亚。它们是“马来人土地”（Tanah Melayu）。



根据历史，这再清楚不过——“马来人土地”范围辽阔，涵盖所有这些领土。