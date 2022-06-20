以色列称正在美国领导下建立区域防空联盟

（早报讯）以色列国防部长甘茨周一（6月20日）说，以色列正在建立一个由美国资助的区域防空联盟，并说这个防空网已经挫败伊朗的攻击企图。

近年来，以色列与同美国结盟的阿拉伯国家越走越近，这些国家和以色列一样对伊朗感到担忧。以色列向它们提出国防合作建议，但它们并不公开表达对这项建议的态度。

甘茨在向以色列立法议员报告情况时，公布他所称的“中东防空联盟”，并说这项合作已在进行中。

根据一份官方记录，甘茨说：“在过去一年里，我一直与五角大楼和美国政府的伙伴一起领导一项广泛的计划，这项计划将加强以色列与区域国家的合作。”

他也说，这项计划已开始运作，已成功阻拦伊朗攻击以色列和其他国家的企图。

官方记录没有提到以色列伙伴国的名字，也没有提供被挫败的伊朗攻击企图的更多细节。伊朗是以色列的宿敌，也是阿拉伯国家的对手，伊朗称它采取的任何军事行动都是防御性的。

甘茨补充说：“我希望在（美国总统）拜登访问期间，我们将在这方面（的区域合作）再迈出一步。”拜登将从7月13日至16日访问以色列和沙特阿拉伯，他将在沙特会见阿拉伯领导人。

利雅得支持以色列在2020年与阿拉伯联合酋长国和巴林恢复和睦关系，但沙特与以色列的关系没有正常化。