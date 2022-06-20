伊朗敦促美国重返伊核协议谈判

（早报讯）伊朗敦促美国立即重返恢复履行《伊朗核问题全面协议》的谈判桌，伊朗已做好准备达成“良好、持久和有效”的协议。

新华社报道，伊朗外交部发言人哈提卜扎德周一（6月20日）在例行记者会上说，伊朗仍在通过外交途径推动伊核协议谈判。美国执行的双重标准政策显而易见。虽然美国声称会改变前总统特朗普时期的错误政策，但现政府的所作所为还是遵循特朗普时期针对伊朗的失败政策。

哈提卜扎德说，伊核全面协议的现状是美国退出该协议并采取对伊朗“最大限度施压”政策所造成的。如果美国履行伊核协议的承诺并解除对伊朗的制裁，协议就可以达成。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成《伊朗核问题全面协议》。根据协议，伊朗承诺限制核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取的措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。今年3月11日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利宣布，谈判因“外部因素”暂停。5月13日，博雷利说，欧盟协调员莫拉日前对伊朗的访问成果好于预期，伊核谈判已经重新启动。