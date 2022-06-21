瑞士手表销量减盈利增 老字号奢侈品牌仍然称霸

文 /
李可爱

发布 / 2022年6月21日 12:13 PM

劳力士、百达翡丽、爱彼和理查德米勒等少数冠军品牌将继续表现出色并守住它们的市场份额。在高端市场，欧米茄和百年灵等品牌将也会继续取得增长。（照片来源：百年灵）
劳力士、百达翡丽、爱彼和理查德米勒等少数冠军品牌将继续表现出色并守住它们的市场份额。在高端市场，欧米茄和百年灵等品牌将也会继续取得增长。（照片来源：百年灵）

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（早报讯）尽管瑞士手表销量减少，奢侈品牌制表商在去年取得业绩却是有史以来最好的一年。这些品牌瞄准了有钱的消费者的心态，在去年进一步向高端市场迈进，并试图将他们的产品与类似Apple Watch等品牌更明显的区分开来。

根据瑞士钟表工业联合会的数据，瑞士手表去年的营业额同比增长了约三分之一，达到创纪录的212亿瑞士法郎（约305亿新元）。相比之下，美国市场的销售额则增长了28％。

瑞士钟表工业联合会说，这个增长是因为高端手表的需求所推动的。在冠病疫情逐渐缓和之际，奢侈品市场现在显得更广泛繁荣，带动高端手表需求上升。

不过与此同时，瑞士手表的销售量却一直在减少。该协会的数据显示，瑞士制表商去年共售出了1570万只手表，是10年前的一半，这主要是因为市场对价格较一般的型号的手表需求锐减。这些款型直接与苹果公司（Apple）的399美元至799美元的手表竞争。

协会也说，这个趋势今年仍会持续，但在价值方面，在今年的首四个月里，瑞士手表销售额就比去年同期增长了13％。

摩根士丹利（Morgan Stanley）估计，虽然瑞士手表品牌大约有350个，但四家独立制表商：爱彼控股公司（Audemars Piguet Holding SA）、百达翡丽公司（Patek Philippe SA）、理查德米勒钟表公司（Richard Mille Horometrie SA）和劳力士公司（Rolex SA），就已经占了这个行业在2021年85亿瑞士法郎盈利的61％。其他品牌也紧跟着在后，试图通过增加高端款型来踏上这个顺风车。

爱马仕（Hermès International SCA）最近发布业绩报告时，也谈到了旗下手表的销量增长情况。爱马仕似乎也开始针对富裕客户推出价位达六位数的独特手表。最近的一个例子就是爱马仕的Arceau Pocket Aaaaargh!。这是一款怀表，表皮上镶嵌着霸王龙的皮革马赛克，售价是30万欧元（约44万新元）。

瑞士手表咨询顾问公司LuxeConsult创始人穆勒（Oliver R. Muller）在线上接受《联合早报》访问时说：“截止2020年头，瑞士表的年总销售量是3000万只，总值92亿瑞士法郎（约132亿2464万新元）。但是到2020年结束时，瑞士表的全年总销量已下降到1370万只，2021年下降到1570万只，但2021年的销售总值却上升到212亿瑞士法郎。与2019年相比，2021年瑞士手表的平均零售价上涨了47％。”

穆勒说：“斯沃琪集团（Swatch Group）的三个主要销量品牌：斯沃琪（Swatch）、天梭（Tissot）和浪琴（Longines）占瑞士手表行业销量的一半以上，是少数还继续保持在一般价位的瑞士手表品牌。他们现在的主要竞争对手是智能手表，例如在2015年开始推出的Apple Watch。这些智能手表给瑞士较低价格的手表带来了重大打击。”

穆勒说：“瑞士手表行业的总体趋势，是提高价格阶梯以获取更多利润，而且保持数量稀缺或至少低过需求。这将启动盈利增长的良性循环，而且盈利增长的速度也会超过销售额增长的步伐。”

穆勒认为，这种趋势并不健康。他说：“因为这样的市场不能容纳每种手表。一个行业不能只在细分市场上增长，因为生产能力和研发开支需要大量资金，而这些资金需要的是产量的支持。汽车行业很早就明白这一点，例如因为有了宝马1和2系列，它才允许公司生产第7系列，但单单靠7系列的销售量，绝对不可能让宝马研发和生产系列7轿车的。”

话虽如此，穆勒认为这种趋势还是会继续下去，甚至还会进一步加速。

他认为，劳力士（Rolex）、百达翡丽（Patek Philippe）、爱彼（Audemars Piguet）和理查德米勒（Richard Mille）等少数冠军品牌将继续表现出色，并守住它们的市场份额。在高端市场，欧米茄（OMEGA）和百年灵（Breitling）等品牌将也会继续取得增长。在中端市场，就会发现浪琴表、天梭表和豪利时（Oris）或康斯登（Frederique Constant）等，继续捍卫着传统制表业。

围绕在这些主要品牌周边的，是一些工匠制表商、时尚品牌等，以及一些特别的小型独立和创新品牌。根据LuxeConsult的数字，这些独立品牌的总价值也只是占瑞士手表市场的区区0.8％、占销量的约0.5％而已。

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