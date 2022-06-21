瑞士手表销量减盈利增 老字号奢侈品牌仍然称霸

（早报讯）尽管瑞士手表销量减少，奢侈品牌制表商在去年取得业绩却是有史以来最好的一年。这些品牌瞄准了有钱的消费者的心态，在去年进一步向高端市场迈进，并试图将他们的产品与类似Apple Watch等品牌更明显的区分开来。

根据瑞士钟表工业联合会的数据，瑞士手表去年的营业额同比增长了约三分之一，达到创纪录的212亿瑞士法郎（约305亿新元）。相比之下，美国市场的销售额则增长了28％。

瑞士钟表工业联合会说，这个增长是因为高端手表的需求所推动的。在冠病疫情逐渐缓和之际，奢侈品市场现在显得更广泛繁荣，带动高端手表需求上升。

不过与此同时，瑞士手表的销售量却一直在减少。该协会的数据显示，瑞士制表商去年共售出了1570万只手表，是10年前的一半，这主要是因为市场对价格较一般的型号的手表需求锐减。这些款型直接与苹果公司（Apple）的399美元至799美元的手表竞争。

协会也说，这个趋势今年仍会持续，但在价值方面，在今年的首四个月里，瑞士手表销售额就比去年同期增长了13％。

摩根士丹利（Morgan Stanley）估计，虽然瑞士手表品牌大约有350个，但四家独立制表商：爱彼控股公司（Audemars Piguet Holding SA）、百达翡丽公司（Patek Philippe SA）、理查德米勒钟表公司（Richard Mille Horometrie SA）和劳力士公司（Rolex SA），就已经占了这个行业在2021年85亿瑞士法郎盈利的61％。其他品牌也紧跟着在后，试图通过增加高端款型来踏上这个顺风车。

爱马仕（Hermès International SCA）最近发布业绩报告时，也谈到了旗下手表的销量增长情况。爱马仕似乎也开始针对富裕客户推出价位达六位数的独特手表。最近的一个例子就是爱马仕的Arceau Pocket Aaaaargh!。这是一款怀表，表皮上镶嵌着霸王龙的皮革马赛克，售价是30万欧元（约44万新元）。

瑞士手表咨询顾问公司LuxeConsult创始人穆勒（Oliver R. Muller）在线上接受《联合早报》访问时说：“截止2020年头，瑞士表的年总销售量是3000万只，总值92亿瑞士法郎（约132亿2464万新元）。但是到2020年结束时，瑞士表的全年总销量已下降到1370万只，2021年下降到1570万只，但2021年的销售总值却上升到212亿瑞士法郎。与2019年相比，2021年瑞士手表的平均零售价上涨了47％。”

穆勒说：“斯沃琪集团（Swatch Group）的三个主要销量品牌：斯沃琪（Swatch）、天梭（Tissot）和浪琴（Longines）占瑞士手表行业销量的一半以上，是少数还继续保持在一般价位的瑞士手表品牌。他们现在的主要竞争对手是智能手表，例如在2015年开始推出的Apple Watch。这些智能手表给瑞士较低价格的手表带来了重大打击。”

穆勒说：“瑞士手表行业的总体趋势，是提高价格阶梯以获取更多利润，而且保持数量稀缺或至少低过需求。这将启动盈利增长的良性循环，而且盈利增长的速度也会超过销售额增长的步伐。”

穆勒认为，这种趋势并不健康。他说：“因为这样的市场不能容纳每种手表。一个行业不能只在细分市场上增长，因为生产能力和研发开支需要大量资金，而这些资金需要的是产量的支持。汽车行业很早就明白这一点，例如因为有了宝马1和2系列，它才允许公司生产第7系列，但单单靠7系列的销售量，绝对不可能让宝马研发和生产系列7轿车的。”

话虽如此，穆勒认为这种趋势还是会继续下去，甚至还会进一步加速。

他认为，劳力士（Rolex）、百达翡丽（Patek Philippe）、爱彼（Audemars Piguet）和理查德米勒（Richard Mille）等少数冠军品牌将继续表现出色，并守住它们的市场份额。在高端市场，欧米茄（OMEGA）和百年灵（Breitling）等品牌将也会继续取得增长。在中端市场，就会发现浪琴表、天梭表和豪利时（Oris）或康斯登（Frederique Constant）等，继续捍卫着传统制表业。

围绕在这些主要品牌周边的，是一些工匠制表商、时尚品牌等，以及一些特别的小型独立和创新品牌。根据LuxeConsult的数字，这些独立品牌的总价值也只是占瑞士手表市场的区区0.8％、占销量的约0.5％而已。