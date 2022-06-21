美国开始执行《防止强迫维吾尔人劳动法》

（早报讯）美国周二（6月21日）开始执行《防止强迫维吾尔人劳动法》，要求从中国新疆地区进口商品的公司提供没有元件是用奴工生产的“明确和可信的证据”。

美国之音报道，《防止强迫维吾尔人劳动法》是美国政府对中国在新疆实施种族灭绝做出的回应。美国称中共正试图通过大规模监控、监禁、强制节育、与非维吾尔人强制通婚等措施来摧毁维吾尔人和他们的文化。美国称大规模监禁计划包括工厂和农场的强迫劳动。

中国政府指美国有关中国压迫维吾尔族裔的指控是“恶毒谎言”。一些美国商家也对这项新法感到担忧。他们说，联邦政府没有提供他们必须采取措施避免进口商品在美国边境被收缴的足够指引。

专家警告说，美国很多商家很难执行这个法律，因为他们的供应链十分复杂，而且缺乏能够证明特定商品不用强迫劳动制造的可靠中国第三方的审计人员。有些人担心，这会迫使商家放弃整个地区的供应商。

中国政府坚决否认种族灭绝的指控，但英国、荷兰和立陶宛以及大赦国际、人权观察和美国大屠杀纪念馆等组织都得出了类似美国政府的结论。

中国使馆发言人刘鹏宇以电邮回复美国之音说，中国多次警告，美国如果执行《防止强迫维吾尔人劳动法》会产生负面后果。

刘鹏宇说：“所谓新疆强迫劳动的指称，不过是反华势力编造的恶毒谎言。”

他说：“美国行为彻底违背市场原则和商业操守。这类举动只会破坏全球产业和供应链的稳定，破坏国际贸易秩序，伤害美国自身利益和信誉。”