高盛：美国经济衰退风险升高且提前

（早报讯）高盛集团的经济学家警告，美国出现经济衰退的风险现已增加，并下调了对美国国内生产总值（GDP）的增长预估。

彭博社报道，高盛经济学家周一（6月20日）在一篇研究报告中说，他们现在认为，美国2023年进入衰退的概率为30%，此前预测为15%。如果2023年没有进入衰退，则2024年进入衰退的有条件概率为25%。

这意味着未来两年的累积概率为48%，此前的估计为35%。

以哈祖斯（Jan Hatzius）为首的高盛经济学家在报告中说：“美国衰退的风险更高且更提前了。主要原因是它的基线增长路径现在走低，而且我们越来越担心，如果能源价格进一步上涨，即使经济活动急剧放缓，美国联邦储备局也不得不对高总体通胀和消费者通胀预期做出强力的回应。”

为平息生活成本的飙升，美联储上周加快了紧缩行动，实施了自1994年以来幅度最大的加息。

尽管很多人以当前与1960年代和1970年代相提并论，但高盛经济学家说，如今的工资增长和高通胀预期不像当时那样根深蒂固。

高盛经济学家维持对今年第二季度增长2.8%的预估值，但他们下调了今年第三季度至明年年第一季度的预估值，现在对今年第三季、第四级和明年第一季的预测分别为增长1.75%、0.75%和1%。