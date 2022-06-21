日本食品界面临进口商品涨价风险

（早报讯）日本农林水产部周二（6月21日）发布一项分析报告说，俄乌冲突导致饲料和谷物等进口商品价格高涨，以及老龄化导致国内人手不足，已成为影响较大的“重要风险”。

共同社报道，日本农林水产部汇总了鉴于俄乌冲突等而因素对国内食品稳定供应相关风险进行验证的结果。这项验证结果日后将纳入政策之中，以加强日本的粮食安全。

受乌克兰危机影响，小麦和饲料用玉米的国际价格一直在高位运行，谷物和饲料的进口价格上升。原油价格高涨导致海上运输费涨价和日元贬值，也成为推高价格的主要原因。农水部指出，肥料是“生产的必需品”，价格高涨将对广大农户的经营造成严重影响。

日本的饲料用玉米供应几乎完全依赖进口。不少谷物也高度依赖进口，例如菜籽近乎100%、大豆94%和小麦85%为进口。农水部指出，进口来源仅限美国、加拿大、澳大利亚、巴西等特定国家，也成了供应面的风险。

农水部分析称，国内生产的商品之中，畜产品和水产品的就业者老龄化和后继无人，导致人手不足的情况越来越明显。人工作业较多的蔬菜和果实种植方面，劳动力不足的情况也在增加。

农水部2月成立了有关粮食安全的内部讨论小组，对以食品为主的32类商品的供应风险进行了分析。