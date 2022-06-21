日相将出席核不扩散条约审议大会

（早报讯）日本首相岸田文雄8月将出席在美国纽约举行的《不扩散核武器条约》（Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons）审议大会。岸田将成为首位出席这项会议的日本首相。

日本内阁秘书长松野博一周二（6月21日）在记者会上说，审议大会“是拥核国和非拥核国双方参加的国际核裁军及不扩散体制的基石”。“首相（岸田文雄）将亲自出席并尽全力取得有意义的成果。”

共同社报道，岸田文雄打算扮演拥核国和非拥核国之间的桥梁角色，推进迈向核裁军的举措。日本政府消息人士称，预计岸田文雄将在8月1日会议开幕式上发表演讲。这次会议将举行至26日。

据《朝日新闻》报道，《不扩散核武器条约》审议大会每五年举行一次，一般由签约国的部长参加，政府首脑鲜少直接参与。据日本政府消息人士，由于俄罗斯总统普京威胁使用核武器，岸田因此认为有必要亲自出席审议大会。岸田出身原爆城市广岛，也是代表广岛县第一区的众议院议员，向来致力于建设一个没有核武器的世界。2015年，他以外长身份参加了审议大会。

会议原定2020年春举行，但受冠病疫情影响而延期。除了约190个国家及地区的外交代表团，广岛和长崎的核爆受害者及市民团体等众多人士也将参加。