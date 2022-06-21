周二美市盘前攀高 重点谈中资电动车小鹏

今天重点：

（早报讯）●美国华尔街主要股指期货今晚（6月21日）盘前攀高。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升63.60点或1.73％，报3738.40点；纳斯达克100指数期货上升205.00点或1.82％，报11471.00点；道琼斯指数期货则起472.70点，报30361.50点。

●美国股市上周五虽然以小幅反弹收盘，但全周仍然以两年来最大单周百分比跌幅结束一周交易。

●标准与普尔500指数上周五微起8.07点，闭市报3674.84点。重量级的道琼斯指数则略退38.29点，闭市报29888.78点。纳斯达克100指数则上升1.24％或138.41点，以11265.99点收市。

●美国股市上周五交易非常活跃，交易所的总成交量有179亿9000万股，比过去20天的124亿2000万股平均成交量多。

●美国股市隔夜因首次庆祝“六月节”（Juneteenth）而休市。

盘前交易重点：

●大型科技股在今晚盘前交易中走势偏高。苹果（Apple）、微软（Microsoft）、Alphabet、亚马逊（Amazon）、Meta Platforms、网飞（Netflix）、特斯拉和英伟达（NVIDIA）的涨幅都介于2％到3％之间。

●特斯拉（Tesla）首席执行官马斯克（Elon Musk）表示，特斯拉将在未来三个月内，将受薪员工人数削减10％。特斯拉股价在今晚盘前交易中上升19.72美元，截稿时报670.00美元。

●在捷蓝（JetBlue Airways）调高对Spirit Airlines的全面收购价至33.50美元，比竞争对手Frontier的出价高出68％，让Spirit Airlines的股价在今晚盘前交易中上涨了1.69美元，截稿时报22.97美元。

●加密货币相关股票在今晚盘前因比特币有回弹迹象而上涨。Coinbase、Block、Marathon Digital、Riot Blockchain、Canaan、SOS Limited和Ebang International的涨幅在3％至7％之间。

●在美市挂牌的中概股也在今晚盘前交易中攀升。阿里巴巴、拼多多、百度、爱奇艺、蔚来、小鹏汽车、理想汽车、哔哩哔哩和可乐控股的涨幅在3％至6％之间。

●下文我们看看中资电动车小鹏的最新消息。今晚盘前该股股价起1.64美元，截稿时报29.81美元。

●盘前活跃股按序：苹果（Apple）、特斯拉（Tesla）、Carnival Corp、英伟达（NVIDIA）和亚马逊（Amazon）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

图为小鹏P5款型电动车。（路透社）

小鹏（XPeng）（纽约证券交易所代码：XPEV）

小鹏本周累计交货量首次突破20万辆，成为继蔚来（NIO）之后另一家达到这个里程碑的中资电动车制造商。

小鹏今天在它的官方微信账户上宣布了这个最新进展。公司是在2018年正式推出第一款电动车G3的。这个里程碑距离公司出售第一辆车大约有三年半的时间。

小鹏董事长兼首席执行官何小鹏说：“其实突破第20万辆大关在整个庞大的汽车行业似乎没什么大不了，但对于小鹏来说，它代表着20万用户对小鹏汽车的信任和期待。”

根据本月早些时候公布的信息，小鹏今年5月份总共交出了1万零125辆电动车，环比增长12.5％，同比增长78％。小鹏在这个月份里交出了4224辆P7款型电动车，在小鹏汽车产品阵容中保持领先地位。其次是P5款型，总共交出3686辆，以及G3的2215辆。

根据小鹏发布的最新季度业绩报告，小鹏预计在今年4月至6月的季度里，将能够交出3万1000辆到3万4000辆电动车。

虽然业务表现不俗，但小鹏的股价开年至今却已经下跌43.96％，至28.17美元。当然，大盘走势疲弱、投资者对中概股特别谨慎都是影响股价的原因。在Tipranks的11名分析师当中，有10名给予小鹏股“买入”的评级，一名给予“持守”评级，一年期限平均目标价39.41美元。