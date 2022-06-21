拜登拟任命首位美国原住民财政部司库

（早报讯）美国总统拜登打算任命莫西干印第安部落终身酋长马勒巴（Marilynn Malerba）为财政部司库，这标志着美国原住民的签名将首次出现在美元上。

路透社报道，美国财政部长耶伦将在财政部成立一个部落和原住民事务办公室。这个办公室负责管理部落关系，直属于财政部司库。

耶伦正在南达科他州苏族部落访问。她的一份演说讲稿提到：“这项任命显示我们对印第安人地区做出更深的承诺。马勒巴酋长将扩大我们与部落民族的独特关系，继续共同努力支持原住民经济发展和原住民公民的经济机遇。”

拜登委任马勒巴担任财政部司库，也意味着耶伦的签名将出现在美元上。美国法律规定，没有财政部司库，财长签名不能出现在美元上。因此，美国目前印制的钞票，仍然带有前财长姆努钦（Steven Mnuchin）的签名。

2020年1月，原财政部司库卡兰萨（Jovita Carranza）转任美国小企业管理局局长后，财政部司库的职位就一直空着。美国财政部司库负责管理美国造币厂和美国雕版印刷局，存在诺克斯堡的约2700亿美元（约3740亿新元）黄金，也是财政部与美联储的重要联系人。

拜登对马勒巴的任命无须获得参议院的确认。

据莫西干部落官方网站，马勒巴曾当护士多年，自2010年以来担任康涅狄格州的莫西干部落酋长。