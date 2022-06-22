布林肯：美国号召盟友将强迫劳动排除在全球供应链外

（早报讯）美国国务卿布林肯在美国开始执行《防止强迫维吾尔人劳动法》之际说，美国正在号召盟友共同努力将强迫劳动排除在全球供应链之外。

路透社报道，美国周二（6月21日）开始执行《防止强迫维吾尔人劳动法》，要求从中国新疆地区进口商品的公司提供没有元件是用奴工生产的“明确和可信的证据”。

布林肯同日发表声明说：“我们正在号召我们的盟友和合作伙伴，确保全球供应链不涉及强迫劳动，并动员我们的盟友公开谴责在新疆的暴行，加入我们行列，呼吁中国政府立即停止暴行和侵犯人权。”

布林肯在声明中说：“我们还将继续与跨部门伙伴合作与企业接触，提醒它们应履行美国法律规定的义务。”

美国总统拜登于去年12月签署法案，禁止中国新疆地区任何强迫劳动生产的产品进入美国市场。美国于6月21日开始执行《防止强迫维吾尔人劳动法》。

《防止强迫维吾尔人劳动法》是美国政府对中国在新疆实施种族灭绝做出的回应。美国称中共正试图通过大规模监控、大规模监禁、强制节育、与非维吾尔人强制通婚等措施来摧毁维吾尔人和他们的文化。美国称大规模监禁计划包括工厂和农场的强迫劳动。

美国海关与边境保护局此前说，准备落实这项法律中的"可反驳推定"（rebuttable presumption）机制，即推定所有来自新疆的商品都涉及强迫劳动，除非能证明不涉及强迫劳动，否则禁止输入美国，并称已取得豁免所需的证明门槛"非常高"。

中国商务部新闻发言人6月21日说，美国海关和边境保护局依据美国会所谓涉疆法案，将中国新疆地区生产的全部产品均推定为所谓“强迫劳动”产品，并禁止进口与新疆相关的任何产品。美方以“人权”之名，行单边主义、保护主义、霸凌主义之实，严重破坏市场原则，违背世贸组织规则。美方做法是典型的经济胁迫行为，严重损害中美两国企业和消费者切身利益，不利于全球产业链供应链稳定，不利于全球通胀缓解，不利于世界经济复苏。中方对此坚决反对。

这名发言人说，事实上，中国法律明确禁止强迫劳动。新疆各族群众劳动就业完全自由平等，劳动权益依法得到有效保障，生活水平不断提高。美方应立即停止政治操弄和歪曲攻击，立即停止侵害新疆各族群众权益，立即撤销全部涉疆制裁打压措施。中方将采取必要行动，坚决维护国家主权、安全和发展利益，坚决维护新疆各族人民的合法权益。