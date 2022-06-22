伤寒研究：耐抗生素疾病对全球威胁日益增大

（早报讯）一项新的研究显示，主要源于南亚的抗生素耐药性伤寒，在过去30年近200次跨越国家与地区边界传播到世界各地。这项研究凸显出可逃避抗生素的疾病对全球的威胁日益增大。

伤寒（Typhoid）是一种由伤寒沙门氏菌（Salmonella Typhi）引起、可危及生命的传染病，通常是通过受到污染的食物或水传播，症状包括久热不退、疲劳、头痛、恶心、腹痛、便秘或腹泻。

这种疾病每年夺走超过10万条人命。孟加拉、印度、尼泊尔和巴基斯坦被列为伤寒高负担国家。

彭博社周三（6月22日）报道，科学家把2014年至2019年在这四国取得的3489个伤寒沙门氏菌分支的基因组进行了测序，并把1905年至2018年在另外70多个国家取得的4169个类似样本的分析作比较。这是同类研究中规模最大的一个研究项目。

发表在《柳叶刀微生物》的研究结果表明，虽然孟加拉、印度、尼泊尔和巴基斯坦的数据显示伤寒沙门氏菌对一线治疗的抵抗力普遍下降，但耐药性伤寒在全球范围依然构成许多问题。

研究发现，能够压倒大环内酯类（Macrolides）和喹诺酮类（Quinolones）这两种重要抗生素的伤寒菌株的数量急速攀升，而且经常传播到南亚以外的国家和地区。

多年来科学家一再发出警告，能在最有效的抗生素治疗中存活下来的致命病毒病例持续增加。根据今年1月份发表的另一项研究报告，2019年耐药性疾病导致的死亡人数超过了爱之病和疟疾；最新例子包括去年在印度暴发的致命真菌疫情。人类与动物滥用抗生素与卫生条件差使情况进一步恶化。