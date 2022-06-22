美国会山骚乱听证会：特朗普施压多州图改变大选结果

（早报讯）美国国会众议院特别委员会周二（6月21日）针对国会山骚乱举行第四场听证会，前总统特朗普被曝曾向多个“摇摆州”官员施压，意图改变大选结果。

中通社报道，当天出席听证会的包括2020年大选“摇摆州”佐治亚州州务卿、共和党人拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）、亚利桑那州众议院议长、共和党人鲍沃尔（Rusty Bowers）等。

拉芬斯伯格在听证会上讲述了特朗普在电话中要求他“找到1万1780张选票”，使特朗普赢得佐治亚州。如果他找不到选票，就是“不诚实”或“没能力”。拉芬斯伯格说，佐治亚州为此三度重新计票，包括对500万张选票采取人工计票，最终结果仍是拜登获得胜利。

鲍沃尔在当天听证会上也说，特朗普曾在大选落败后要求亚利桑那州拒绝认证合法选举结果，并且要求更换该州选举人。鲍沃尔多次要求特朗普团队提供“大选遭大规模欺诈”的证据，但是特朗普团队并未提供任何证据。鲍沃尔说，特朗普要求他做的事情“违背誓言”，他不会那么做。

特别委员会调查显示，特朗普团队曾意图要求亚利桑那州、佐治亚州、密歇根州等选举人将获胜结果由拜登更改成特朗普，从而在2021年1月6日国会清点选举人票时对大选结果发起挑战。这个计划最终没有成功，但在清点选举人票当天发生了国会山骚乱事件。

特别委员会主席汤姆森21日对这些关键州官员表示赞赏。他说，“这些官员在面对特朗普施压时没有违背誓言，是他们使美国民主不至于崩塌。”