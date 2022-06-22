美国会山骚乱听证会：特朗普施压多州图改变大选结果

文 /
林煇智

发布 / 2022年6月22日 5:18 PM

更新 / 2022年6月22日 5:31 PM

美国国会众议院特别委员会周二举行了针对国会山骚乱调查的第四场听证会，供证的包括亚利桑那州众议院议长鲍沃尔（左一）和佐治亚州州务卿共和党人拉芬斯伯格（左二）。（法新社）
美国国会众议院特别委员会周二举行了针对国会山骚乱调查的第四场听证会，供证的包括亚利桑那州众议院议长鲍沃尔（左一）和佐治亚州州务卿共和党人拉芬斯伯格（左二）。（法新社）

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（早报讯）美国国会众议院特别委员会周二（6月21日）针对国会山骚乱举行第四场听证会，前总统特朗普被曝曾向多个“摇摆州”官员施压，意图改变大选结果。

中通社报道，当天出席听证会的包括2020年大选“摇摆州”佐治亚州州务卿、共和党人拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）、亚利桑那州众议院议长、共和党人鲍沃尔（Rusty Bowers）等。

拉芬斯伯格在听证会上讲述了特朗普在电话中要求他“找到1万1780张选票”，使特朗普赢得佐治亚州。如果他找不到选票，就是“不诚实”或“没能力”。拉芬斯伯格说，佐治亚州为此三度重新计票，包括对500万张选票采取人工计票，最终结果仍是拜登获得胜利。

鲍沃尔在当天听证会上也说，特朗普曾在大选落败后要求亚利桑那州拒绝认证合法选举结果，并且要求更换该州选举人。鲍沃尔多次要求特朗普团队提供“大选遭大规模欺诈”的证据，但是特朗普团队并未提供任何证据。鲍沃尔说，特朗普要求他做的事情“违背誓言”，他不会那么做。

特别委员会调查显示，特朗普团队曾意图要求亚利桑那州、佐治亚州、密歇根州等选举人将获胜结果由拜登更改成特朗普，从而在2021年1月6日国会清点选举人票时对大选结果发起挑战。这个计划最终没有成功，但在清点选举人票当天发生了国会山骚乱事件。

特别委员会主席汤姆森21日对这些关键州官员表示赞赏。他说，“这些官员在面对特朗普施压时没有违背誓言，是他们使美国民主不至于崩塌。”

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