马国原产部长祖莱达：我并未辞部长职

（早报讯）马来西亚种植及原产业部长祖莱达退出土著团结党近一个月后，土团党主席与前首相慕尤丁促请首相依斯迈沙比里尽快解除祖莱达的部长职务，并委任另一名土团党代表接替祖莱达。祖莱达今天（6月22日）否认已经会见依斯迈，也并未辞职。

祖莱达原是土团党最高理事。她5月26日宣布退出土团党，但并未辞去种植及原产业部长（原产部长）职位。她说，她必须先与依斯迈讨论此事。祖莱达6月10日加入马国全民党，并成为候任主席。依斯迈6月16日透露，他本周将与祖莱达会面并商讨部长职务。祖莱达随后证实此事，并希望能保留官职。

慕尤丁昨天（21日）在记者会说，祖莱达退党以来，他一直等待依斯迈解决原产部长人选问题。他不反对依斯迈让祖莱达担任其他内阁部长，甚至为祖莱达专设一个部门，但祖莱达的原产部长职位应该由另一名土团党代表出任。

慕尤丁指出，土团党已表明祖莱达目前的部长职属于土团党，因此祖莱达退出土团党之后，依斯迈必须作出最好的决定。慕尤丁透露，他正安排与依斯迈会面的时间，并希望依斯迈能优先处理此事。

他说，土团党已向依斯迈提呈替代祖莱达出任原产部长的人选。他强调，他关注土团党在联合政府中的地位，这是依斯迈与国盟之间协议的一部分。

据《马来西亚前锋报》报道，内阁今天上午在首相署举行例行会议，祖莱达在内阁会议前已经会见依斯迈。不过，祖莱达过后告诉“当今大马”，她今天并未与依斯迈见面。她说，她今天只是按计划出席内阁例行会议，没有其他行程。

祖莱达今天接受《阳光日报》访问时说，今天的内阁会议“并未讨论我的官职”。至于是否会见依斯迈，她说：“我还在安排会见（依斯迈的）日期。”