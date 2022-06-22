周三美市盘前退低 重点谈美国“女股神”凯西伍德持有的Block

今天重点：

●美国联邦储备局主席鲍威尔将于今晚，向参议院银行委员会提交联储局的半年货币政策报告。市场人士认为，立法者将对通胀轨迹和经济衰退的可能性表示关注，并要求联储局做出更加清晰的长期预测。

●美国华尔街主要股指期货今晚（6月22日）盘前退低。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌53.80点或1.43％，报3711.00点；纳斯达克100指数期货退低195.60点或1.69％，报11351.20点；道琼斯指数期货则下跌362.20点，报30168.00点。

●美国股市上周全面下滑至近期低水平，因此投资者隔夜（周二）纷纷趁低买入大型成长股和能源股票，带动主要股指跳涨约2％。

●标准与普尔500指数上隔夜上升89.95点，闭市报3764.79点。重量级的道琼斯指数也显著上升641.47点，闭市报30530.25点。纳斯达克100指数则上升2.49％或280.77点，以11546.76点收市。

●美国股市隔夜交易一般，交易所的总成交量有124亿股，与过去20天的124亿股平均成交量一样。

盘前交易重点：

●继昨天飙涨62％后，露华浓（Revlon）股价在今晚盘前交易中又再飙升22.11％，截稿时报7.40美元。自从露华浓上周自愿申请第11章破产保护以来，市场就盛传有买家要收购露华浓，带动该股股价上涨。

●推特（Twitter）隔夜表示，公司董事会建议股东投票支持特斯拉（Tesla）首席执行官马斯克（Elon Musk）以440亿美元的价格收购推特。这个消息带动推特股价隔夜上升将近3％。今晚盘前推特股价却下跌0.56美元，截稿时报38.35美元。

●德意志银行（Deutsche Bank）开始给予Grab股“买入”评级，目标价3.20美元，让Grab股价在隔夜飙升17.17％。但是今晚盘前Grab显得略微后劲不足，退低0.15美元，截稿时报2.58美元。

●早餐麦片制造商家乐氏（Kellogg Co）宣布将把公司拆分为三家公司。这个消息带动家乐氏股价隔夜上涨近2％。该股在今晚盘前无起落，截稿时报68.86美元。

●在美市挂牌的中概股今晚盘前下滑。阿里巴巴、京东、拼多多、百度、爱奇艺、蔚来、小鹏汽车、理想汽车、哔哩哔哩和可乐控股跌幅在1％至4％之间。

●今天下文我们看看美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）持有的Block。今晚盘前该股股价退低2.13美元，截稿时报58.39美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、西方石油（Occidental Petroleum）、Carnival Corp和联合航空（United Airlines）。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

Block（纽约证券交易所代码：SQ）

美国“女股神”凯西伍德旗下的方舟基金最大的两个持股是Block和Twilio。今天我们来看看其中的Block为什么会吸引到凯西伍德。

Block（旧名称：Square），是美国金融科技行业的佼佼者之一，主要的客户群是一般消费者和小型企业。它拥有一个非常活跃的点对点支付平台Cash App。这个平台以及Square系统，都在本财年第一季为公司带进了超过6亿2400万美元的毛利。Square系统主要帮助小型企业处理从银行到营销再到销售点一切事务的系统。

Square系统在第一季度，通过这个系统进行的总支付额接近400亿美元。但这个系统主要是在美国国内运作，它在国际上几乎没有什么发展。

2020年第一季度，Square系统只有2200万美元的毛利是来自美国以外地区。然而，管理层现已经决定要让Square系统在国际市场扩展起来。今年第一季，Square系统开始为公司带进7800万美元的国际毛利，仅两年就增长255％。

拓展国际市场需要持续的投资，而Block有足够的资金来做到这一点。截至今年第一季度，Block拥有超过1亿8800万美元的自由现金流。这绝对是推动跨境投资最好的支持。

短期内Block也许会像其他同行一样面临美国加息的风险，使借贷成本更高。但根据Block的最新资产负债表，该公司拥有将近48亿美元的现金和投资，相信可以让它避免过多借贷。

在Tipranks的34名分析师中，有28名给予Block股“买入”的评级，六名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是144.14美元。以该股隔夜60.48美元闭市价来看，上升潜能有138％。