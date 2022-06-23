加拿大通胀水平升至39年半以来新高

（早报讯）加拿大统计局周三（6月22日）公布的数据显示，今年5月的消费者物价指数（CPI）较去年同期上涨7.7%，刷新1983年1月以来的通胀增幅纪录。

加统计局说，5月份的汽油价格环比上涨约12%，在很大程度上推动了通胀水平持续上升。加统计局将原油价格上涨归咎于俄乌冲突导致的供应链不确定性，以及防疫措施放宽后导致的旅游及各项需求增长。

若不含汽油因素，5月CPI同比增幅也高达6.3%。酒店和餐饮业服务价格、食品价格和住房成本上涨，也是推高CPI的重要因素。零售食品价格同比增幅为9.7%，其中食用脂肪和食品油的价格增幅达30%的历史新高。

5月CPI较上月增长1.4%，高于4月份的环比增幅。经季节调整的CPI环比升幅为1.1%，也是自1992年有这项数据以来的最高值。

另外，根据劳动力调查数据，加拿大5月份平均时薪同比增长3.9%。这表明，过去一年内的物价涨幅高于工资。

加统计局前一天发布的数据显示，加拿大今年第一季度的职位空缺达95万7500个，创下新高。其中，医疗保健和社会援助、建筑业、制造业和零售业等领域的职位空缺均为历史峰值。

加媒普遍认为，高企的通胀水平，继续推高了加拿大央行在7月中旬议息时加息75个基点的可能，虽然货币政策并不能解决供应链这样的关键问题。加央行今年3月以来已经连续三度加息，以期遏制通胀。