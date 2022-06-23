美官员：七国集团和北约领导人将加大对俄施压 强调关注中国

（早报讯）美国高级官员周三（6月22日）说，七国集团（G7）和北约领导人将在下周试图就乌克兰战争对俄罗斯施压，并同时强调他们对中国的持续关注。

美国总统拜登将于周六前往德国南部与其他七国集团领导人会面，然后前往西班牙首都马德里参加北约峰会。预计北约将宣布在东欧扩大部队的计划，华盛顿将制定加强欧洲安全的措施。

美国官员说，首次将澳大利亚、日本、韩国和新西兰的领导人纳入北约峰会，旨在表明乌克兰战争并没有减弱西方国家对中国的关注。其中一名官员说，七国集团领导人将于6月26日至28日在德国慕尼黑以南一小时车程的阿尔卑斯山城堡举行会议，预计他们还将讨论中国近年来变得更加激进的“胁迫性经济行为”。

另一名美国官员说，俄罗斯对乌克兰的战争增强了美国在世界各地的伙伴关系。“它也显示出乌克兰并没有使我们放弃对中国的关注。事实上，这是恰恰相反的。”

这名官员还透露，北约领导人6月29日至30日在马德里举行会议时将批准一项新的战略概念，这个概念将涉及俄罗斯带来的威胁，并首次涉及中国。

今年领导七国集团的德国还邀请阿根廷、印度、印度尼西亚、塞内加尔和南非参加峰会的部分会议。

官员们说，七国集团领导人将发起一项新的基础设施倡议，旨在为低收入和中等收入国家提供高质量、透明的投资选择。这被指是针对中国的“一带一路”项目，这个项目因被指合同不透明和贷款条件苛刻而受到批评。

美国官员说，乌克兰总统泽连斯基将在这两次会议上发表线上讲话，阐述他对抗俄罗斯的作战计划以及他的国家为执行这项计划所需的安全援助。

官员们说，拜登将与德国总理朔尔茨进行双边会晤，并将在马德里会见西班牙总统桑切斯和国王菲利普。

拜登和土耳其总统埃尔多安之间没有宣布任何双边会晤，埃尔多安正在阻止芬兰和瑞典加入北约的计划，但其中一名官员说，华盛顿相信土耳其所关切的问题将得到解决，并且可以达成共识。