保加利亚国民议会通过对政府的不信任动议

（早报讯）保加利亚国民议会周三（6月22日）通过对总理佩特科夫领导的政府的不信任动议。

新华社报道，由保加利亚公民党所在政党联盟提出的不信任动议当天在国民议会投票中获得123票赞成。根据保宪法，不信任动议只要获得国民议会超过半数议席即121票支持即获通过。

在2021年保加利亚举行的年内第三次议会选举中，佩特科夫领导的“我们继续变革”联盟得到国民议会240个席位中的67席，获得组阁权。随后，“我们继续变革”联盟与保社会党所在的政党联盟、“民主保加利亚”联盟和政党“有这样一个民族”结成执政联盟。“有这样一个民族”近期退出执政联盟，导致执政联盟在国民议会中拥有不到半数的109个席位。

在国民议会通过对政府的不信任动议后，具备组阁资格的政党或政党联盟共有三次组阁机会。由于“我们继续变革”联盟拥有的议席最多，将再次获得组阁权。若“我们继续变革”联盟未能组阁成功，保公民党所在的政党联盟将获得组阁权。若仍未能组阁成功，保总统将授权其他政党或政党联盟组阁。一旦具备组阁资格的政党或政党联盟均未组阁成功，保总统将解散国民议会并成立看守内阁，随后举行新的议会选举。

根据保宪法，佩特科夫领导的政府将继续运转至新内阁或看守内阁成立。