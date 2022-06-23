美国化妆品Revlon申请破产保护 股价竟猛飙

（早报讯）有90年历史的美国化妆品公司露华浓（Revlon），股价在隔夜早盘交易中，一度大力飙升55％。露华浓上周申请第11章破产保护后，不但没有被投资者唾弃，反而连续展开数日的猛力涨势。

继在上周五（6月17日）飙升了惊人的91％之后，本周二（21日）股市开市后，露华浓又再上扬62％。该股在隔夜乘胜追击，最终在闭市时报8.14美元，全日总共起2.08美元或34.32％，全场有1亿7466万5059股易手，是平均成交量的18倍。

露华浓是在上周四（16日）向美国纽约南区联邦地区法院申请破产保护，以便在重组债务的同时可继续营业。之后，市场就开始谣传，印度的跨国大财团Reliance Industries正在考虑收购露华浓。不过Reliance Industries后来通过印度商业频道ET Now说：“我们不对媒体的猜测和谣言发表评论。”

另外，根据英国金融顾问公司Fintel统计的数字，露华浓股票在Fintel的空头挤压（Short-Squeeze）排行榜上“名列前茅”，又再让该股股价隔夜上涨超过30％。隔夜盘后露华浓股价继续上升3.07％，报8.39美元。单单在过去五个交易日，露华浓股价就起了282.16％。

根据彭博社报道，截至今年4月为止，露华浓的资产总额是23亿美元，债券则高达37亿美元。露华浓的另外10项债务将在接下来三年到期，总额是26亿美元。因此露华浓累计负债约63亿美元。

露华浓在1932年就已经成立，当时全球经济大萧条。它是在那时开始卖美甲油，之后也售卖唇膏、彩妆等化妆品。露华浓在2016年收购了伊丽莎白·雅顿（Elizabeth Arden）。该公司旗下其他品牌还包括Cutex和Almay，在全球150个国家都有销售业务。