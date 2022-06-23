朝鲜增派前线部队作战任务 或部署战术核武

（早报讯）朝中社周四（6月23日）报道称，朝鲜最高领导人、国务委员会委员长金正恩21日至22日连续两天主持召开第八届中央军事委员会第三次扩大会议，会议讨论了增派前沿部队任务、修改作战计划和军事部门改组等问题。分析认为，朝军可能在最前沿部队部署可搭载战术核的新型战术制导武器等新型短程导弹，并修改相关作战计划。

韩联社引述朝中社报道说，会议根据党的军事战略意图，额外敲定朝鲜人民军前线部队的作战任务，并讨论修改作战计划和重要军事机构改组问题。朝军总参谋部在党中央军事委的指导下，对这个问题进行了研究讨论，并综合讨论结果编制为文件，汇报至党中央军事委。

报道称，金正恩阐明了党中央为提升前线部队作战能力而采取重要军事策略的见解和决心，并强调相关工作的重要以及其实施过程中的各项原则、任务和方法。

报道虽未提及详情，但据分析，朝军在最前线部队分派新任务，并讨论修改作战计划，与4月金正恩指导发射新型战略制导武器有关，朝鲜今年4月曾在金正恩的参观下发射新型战术制导武器等可携带核弹头的短程导弹。当时朝媒曾暗示该短程弹道导弹能搭载战术核武，今后将在前沿阵地广泛部署用于发射短程核武的武器。

朝中社当天还公开了作战地图。人民军总参谋长李太燮在地图前向金正恩进行说明。虽然地图做了马赛克处理，但从轮廓来看，这是韩国地区。这个举动或意在对韩施压。