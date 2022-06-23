英国伦敦污水样本 检出脊髓灰质炎病毒

（早报讯）英国卫生安全局周三（6月22日）发表声明说，在伦敦北部和东部的污水中检测到脊髓灰质炎病毒，目前归类为“疫苗衍生”2型脊髓灰质炎病毒。在极少数情况下，对于未完全接种疫苗者，这一病毒会导致瘫痪等严重疾病。

新华社报道，英国卫生安全局当天说，当局与英国药品与保健品管理局合作，并在2月至5月期间从伦敦贝克顿污水处理厂收集的污水样本中，发现了一些脊髓灰质炎病毒，目前归类为“疫苗衍生”2型脊髓灰质炎病毒。

英国卫生安全局说，相关发现表明，病毒可能已在伦敦北部和东部的一些密切相关的人之间传播，这些人的排泄物中存在病毒。当局正在调查是否出现社区传播。

但卫生安全局强调，尚未报告相关的瘫痪病例。卫生安全局流行病学顾问瓦妮萨·萨利巴博士在一份声明中说，疫苗衍生的脊髓灰质炎病毒很少见，对公众的总体风险极低；不过，疫苗衍生的脊髓灰质炎病毒具有传播潜力，尤其是在疫苗接种率较低的社区，在极少数情况下，可能会导致未完全接种疫苗的人瘫痪。

2003年，英国宣布国内已无脊髓灰质炎。英国卫生安全局说，在例行监测中，每年在污水样本中发现少量“疫苗样”脊髓灰质炎病毒是正常的，但之前均为一次性发现，没有被再次检测到。这些病毒痕迹来自在境外接种口服脊髓灰质炎疫苗者返回或抵达英国后的排泄物。据介绍，有的口服脊髓灰质炎疫苗为减活疫苗，即疫苗中的病毒未完全失去活性。

脊髓灰质炎俗称小儿麻痹症，是脊髓灰质炎病毒引起的急性传染病，主要影响5岁以下儿童。对脊髓灰质炎目前尚无治愈方法，接种疫苗仍然是预防和控制相关疾病最经济有效的方法。