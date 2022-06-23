印尼不满马哈迪指马国拥有廖内主权

（早报讯）马来西亚前首相上周指马国应该声索廖内群岛主权的说法引起印度尼西亚不满。印尼对马哈迪的说法表示遗憾，并认为廖内群岛已是公认的印尼领土，马哈迪不该发表毫无根据且影响双边关系的言论。

据印尼“时代”新闻网站报道，印尼外交部发言人法依扎萨昨天（6月22日）发布声明说，马哈迪的言论没有任何法律依据，因为廖内群岛一直都是印尼领土。“全球正面临许多挑战，马哈迪身为资深政治家，不该发表可能影响两国友谊且毫无根据的言论。”

廖内群岛位于苏门答腊、柔佛、新加坡与婆罗洲之间的海域，它由约1800个岛屿组成。最大的岛屿是峇淡岛与民丹岛。柔佛-廖内王朝曾在1511年至1824年控制柔佛、新加坡、廖内群岛与苏门答腊东南部分地区。

马哈迪6月19日晚间在吉隆坡的“我是马来人：开始求存”活动上演说时表示：“新加坡原属柔佛州。柔佛应该声索新加坡，让新加坡回归柔佛及马来西亚。……我们努力（与印尼）争索并取得西巴丹岛和利吉丹岛的主权，如今也应该声索新加坡及廖内群岛回归马来西亚。”

马哈迪说：“我们（马来人）应该以史为鉴，痛定思痛并奋发图强。我们已经失去太多土地。我们失去泰国湾南部的四个府、廖内群岛、新加坡岛，以及面积如桌子般大小的白礁。”