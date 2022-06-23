否认主张马来西亚声索新加坡 马哈迪：言论遭断章取义

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪说，他星期天（6月19日）的发言并非主张马国应该声索新加坡、白礁和廖内群岛。他说，他当时只是以白礁为例，指出马国政府一直盯着“面积如桌子般大小”的白礁，反而忽视其他人从马国拿走的更大片土地。

马哈迪今天（23日）发布声明说，他当天的说法遭到断章取义。他说，国际法庭判决白礁主权归新加坡，是因为“柔佛州政府否认那块岩礁属于柔佛，这是个错误。如果柔州政府当时没有否认（拥有白礁主权），根本不会有后来的争议”。

马哈迪说：“我们（马国）应该感激国际法庭判我们拥有利吉丹与西巴丹两岛的主权。白礁只是一块岩礁，相比之下，这两座岛屿更有价值。”

马哈迪认为，马国应该感激印度尼西亚没有对国际法庭的判决提出异议。“真的，我们应该感恩我们所获得的。”

印尼与马国在1998年对婆罗洲东部岸外的西巴丹和利吉丹两个小岛的主权问题发生争议，双方过后同意把争议提交国际法庭审理。国际法庭2002年宣判这两个小岛主权属于马国，印尼随即表示尊重这项裁决。

根据早前报道，马哈迪6月19日晚间在吉隆坡的“我是马来人：开始求存”活动上演说时表示：“新加坡原属柔佛州。柔佛应该声索新加坡，让新加坡回归柔佛及马来西亚……我们努力（与印尼）争索并取得西巴丹岛和利吉丹岛的主权，如今也应该声索新加坡及廖内群岛回归马来西亚。”

马哈迪说：“我们（马来人）应该以史为鉴，痛定思痛并奋发图强。我们已经失去太多土地。我们失去泰国湾南部的四个府、廖内群岛、新加坡岛，以及面积如桌子般大小的白礁。”