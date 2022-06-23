乌克兰152文化遗址在战火中毁坏

（早报讯）联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）证实，俄罗斯入侵乌克兰以来，乌克兰有152处文化和历史遗址全部或部分毁坏，只有七处世界遗产暂时免于战火破坏，包括基辅市中心的圣索菲亚主教座堂（St. Sophia's Cathedral）和基辅洞窟修道院（Kiev Pechersk Lavra）。

法新社报道，UNESCO周四（6月23日）在协助乌克兰记录文化遗址破坏情况的一份最新报告中说，这些遗址包括博物馆、纪念碑、教堂和其他宗教建筑，以及图书馆和其他特殊建筑。其中，一些遗址的历史可追溯到11世纪和12世纪，有一些是苏联时期的建筑。

UNESCO总干事阿祖莱在一份声明中说：“这些对乌克兰文化遗址的反复攻击必须停止。所有类型的文化遗产在任何情况下都不应成为目标。”

UNESCO在报告中说，部分或完全摧毁的文化遗址包括70座宗教建筑、30座历史建筑、18座文化中心、15座纪念碑、12座博物馆和七座图书馆。

UNESCO说，2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，乌克兰顿涅茨克（45处）、哈尔科夫（40处）和基辅（26处）的文化遗产损失就占了全国的四分之三。

乌克兰已要求将俄罗斯驱逐出联合国教科文组织，组织也无限期推迟了俄罗斯原定6月在俄罗斯喀山市举行的讨论世界遗产地位的会议。UNESCO警告，如果发现俄罗斯军队或官员故意破坏乌克兰的文化遗产，将根据国际法发起诉讼。