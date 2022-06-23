翁山淑枝进入监狱单独囚禁

（早报讯）缅甸军政府将原本软禁的缅甸前民选政府领导人翁山淑枝转入监狱。知情人士透露，77岁的翁山淑枝精神仍然良好，将“平静地”面对单独禁闭刑期。

法新社报道，知情人士透露，翁山淑枝去年在军人政变中被罢黜后，一直被软禁在首都内比都一个秘密地点，由几名工作人员和她的宠物狗陪伴。过去一年，翁山淑枝只获准离开软禁处参加军政府法庭对她的多次审判听证会。有报道称，她可能被判处超过150年的监刑。

军政府发言人左敏吞（Zaw Min Tun）在一份声明中说，翁山淑枝周三（6月22日）被转移到监狱单独囚禁。接下来的审讯将在监狱内的法庭进行。

一名知情人士透露，翁山淑枝入狱后精神很好。“她习惯于平静地面对任何情况。”知情人士说，翁山淑枝的工作人员和宠物狗并没有随她入狱，监狱周围的安全措施也比以前更加严格。

另一名知情人士说，监狱提供三名女性工作人员照顾翁山淑枝，但没有具体说明三人是罪犯还是狱卒。

缅军夺取政权以来，拘留了数千名亲民主抗议分子，许多人面临秘密审判，人权组织谴责这是政治审判。另外，翁山淑枝的律师被禁止接受媒体采访，记者也不能旁听她的审讯，军政府拒绝外国外交官会见她的请求。

人权观察组织亚洲区副主任罗伯逊说：“我们所看到的是，缅甸军政府对翁山淑枝的态度进入一个惩罚更重的阶段……他们显然试图吓倒她和她的支持者。”