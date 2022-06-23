周四美市盘前小幅走高 重点谈网飞的市场谣言

今天重点：

美国华尔街主要股指期货小幅走高。油价则在联储局主席鲍威尔再次坚决让利息上升来控制通胀而继续下滑。鲍威尔也承认，让经济“软着陆”是具有“挑战性的”。

华尔街主要股指期货今晚（6月23日）盘前上扬。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货起25.70点或0.68％，报3785.60点；纳斯达克100指数期货上升120.40点或1.04％，报11648.10点；道琼斯指数期货则起138.40点，报30621.50点。

由于能源股承受抛售压力，投资者也正在消化联储局主席鲍威尔对央行降低通胀目标发表的评论，导致华尔街主要股指隔夜（周三）收盘微跌。

标准与普尔500指数隔夜微跌4.90点，闭市报3759.89点。重量级的道琼斯指数也退低47.12点，闭市报30483.13点。纳斯达克100指数则微跌0.16％或19.05点，以11527.71点收市。

美国股市隔夜交易一般，交易所的总成交量有122亿股，比过去20天的125亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

《新浪科技》今日引述多名知情人士的话说，特斯拉（Tesla）中国工厂已经开始裁员10％，但被裁的员工不涉及与生产相关的部门。特斯拉股价今晚盘前起13.74美元，截稿时报722.00美元。

美国化妆品公司露华浓（Revlon）虽然申请破产保护，隔夜却仍然猛升34.32％。金融顾问Fintel统计数字也显示，露华浓的股票在Fintel的空头挤压（Short-Squeeze）排行榜上“名列前茅”。该股今晚盘前略微退低0.02美元，截稿时报8.12美元。

药商莫德纳（Moderna）说，它的冠病疫苗的“更新版本”对快速传播的奥密克戎变体产生了强烈的免疫反应。这个消息带动莫德纳股价隔夜上涨4.7％。今晚盘前该股继续上升1.43美元，截稿时报137.50美元。

在美市挂牌的中概股今晚盘前交易中攀升。阿里巴巴、京东、拼多多、百度、蔚来、小鹏汽车、理想汽车、哔哩哔哩和可乐控股的涨幅在1％至7％之间。

在比特币继续保持在2万美元水平之上的支持下，加密货币相关的股票在盘前交易中上涨。Coinbase、Riot Blockchain、Marathon Digital、Ebang International和SOS Limited的涨幅在2％至5％之间。

今天下文我们看看网飞（Netflix）这两天为什么受到投资者注意。今晚盘前该股股价上升2.11美元，截稿时报181.00美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、英伟达（NVIDIA）、西方石油（Occidental Petroleum）和Carnival Corp。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

网飞最近也宣布开拍“鱿鱼游戏”第二系列，希望能够像第一系列一样再次带动热潮，吸引到更多订户。（路透社）

网飞（Netflix）（纳斯达克证券交易所代码：NFLX）

（早报讯）流媒体巨头网飞的股价隔夜显著上涨4.67％。这主要是因为在过去在两天里，市场谣传网飞可能已经与某家科技公司合作，短期内会会推出有广告支持的流媒体服务。

隔夜市场因媒体业内杂志AdAge的一份报道说，与网飞合作的科技伙伴很可能是Alphabet旗下的谷歌（Google），而让投资者兴奋不已。这个消息成为了网飞股价隔夜上升的主要催化剂。

在前阵子的季度业绩发布会上，网飞高管已经公开表示，公司正在寻找新的方法来增加订户人数，而且也正在开发一个有广告支持的流媒体层。Alphabet是现在拥有最大的数码广告的平台之一，因此市场人士认为谣传与Alphabet合作也是合乎逻辑的。

资金管理公司Needham分析师马丁（Laura Martin）隔夜也发布了一份关于网飞利用Roku推广广告支持服务的评论。

马丁在报告中说，网飞“必须买进更多的Roku广告，让市场最大的流媒体客户群知道，网飞即将有哪些新节目、新内容。”

因此投资者就把这两个消息，即与谷歌合作推出有广告支持的新节目，以及利用Roku把这些新节目推广出去结合在一起，认为网飞就快有新宣布了。

虽然网飞与Alphabet和Roku的潜在合作消息备受关注，而且也在很大程度上带动了网飞股价上涨，但是必须一提的是，到目前为止，这三家公司都没有做出任何有关的宣布。因此消息属实、属虚，投资者应该要理智看待。

在Tipranks的41名分析师看来也相当谨慎。他们当中有九名给予网飞股“买入”的评级，26名给予“持守”评级，六名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是281.84美元。