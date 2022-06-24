美疾控中心：猴痘病毒已在美国社区传播

（早报讯）美国疾病控制与预防中心（CDC）说，除了有出国旅行史的猴痘确诊病例，有证据显示猴痘病毒已在美国社区传播。

路透社报道，猴痘是一种导致皮肤病变的病毒疾病，为非洲某些地区的地方流行病。但目前的疫情是在非洲以外的国家暴发，许多感染者没有猴痘流行地区的旅行史。

美国CDC传染病与痘病毒专家拉奥在周四（6月23日）的小组会议上说，这些社区病例主要发生在男男性行为者身上，但也有女性受到感染。

美国CDC也接获确诊病例的家庭成员和密切接触者（close contact）感染猴痘的报告。

拉奥说：“我们得知世界各地的一些密切接触者，在与感染猴痘的家庭成员共用一些用品例如床单和毛巾后感染猴痘。”

她说：“因此，猴痘传播不仅限于亲密接触者（intimate contact）。”

周四早前，纽约市开设了一家临时诊所，为可能接触过猴痘的合格人群包括男同性恋者和双性恋男性提供两剂式的天花疫苗Jynneos。

目前医药界还没有专门针对猴痘病毒的疫苗，但丹麦公司巴伐利亚北欧（Bavarian Nordic）开发的天花疫苗Jynneos（在欧洲名为Imvanex，在加拿大名为Imvamune）已经证明，在预防猴痘方面至少有85％的功效。猴痘与天花密切相关，但严重程度比天花轻得多。

感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数患者会在数周内康复，但也有患者出现严重症状甚至死亡。