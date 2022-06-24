纽约和加州拟提出新的携枪限制法案

（早报讯）在美国最高法院推翻纽约州的枪械管制法律后，纽约州和加利福尼亚州的高级官员正努力拟定新的携枪限制法案。

路透社报道，美国最高法院周四（6月23日）裁定纽约州禁止在公共场所携带隐藏枪械的法律违反宪法。纽约州和加利福尼亚州的高级官员说，最高法院这一裁决破坏了他们为遏制枪械暴力所做的努力。

民主党籍的纽约州州长霍赫尔称，这项裁决“非常令人不安”。她说，纽约州已经做好了准备，将推行符合规定的枪械许可证政策，包括拟定“敏感地点”的禁枪措施。

加州民主党领袖也为回应最高法院的决定，做好了立法准备。加州民主党代表说，他们将尽快争取通过按最高法院裁决可允许的最严格枪控规定。加州为美国人口最多的州。

纽约市市长亚当斯预计，携带枪械在拥有800多万人口的纽约市一旦变得更容易，将出现更多因纠纷引起的暴力事件。

亚当斯在新闻发布会上说，最高法院作出这样的裁决，“无视每天在纽约、在全国发生的许多令人震惊的枪械暴力危机”，他说：“这一决定使我们每个人都无法免受枪械暴力的伤害。”

根据官方统计，今年到目前为止，在纽约市发生的枪击事件，已造成693人死亡，比去年同期的765人下降约9%。

美国最高法院周四以6比3裁决纽约州限制公共场所携带隐藏手枪的法律，违反宪法第二修正案“持有和携带武器”的权利。这项裁决预计让纽约、洛杉矶和波士顿等美国大城市和其他地区有更多人可以合法带枪上街。这是最高法院10多年来首次有关枪支案件的裁决。

最高法院大法官托马斯在多数裁决意见中写道，宪法保护“一个人在住家外携带手枪自卫的权利。”

多数裁决意见认为，纽约要求民众展示携带枪械的特别需求，才能获得公开携枪执照的法律违反宪法。多数大法官的意见认为，这个要求违背了第二修正案所保障的“持有及携带武器”的权利。

美国最高法院现由六名由共和党总统任命的大法官，以及三名由民主党总统任命的大法官组成。